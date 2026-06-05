Francia, a refrendar condición de favorita en grupo de la muerte con choque Mbappé-Haaland

Nueva York- La selección francesa, vigente subcampeona del mundo y aspirante a recuperar el trono que conquistó en Rusia 2018, buscará refrendar su condición de favorita en el grupo de la muerte del torneo, en el que Noruega y Senegal pueden dar la sorpresa e Irak es un rival con menor cartel que ha sido capaz de empatarle a España en el último amistoso.

El grupo I, el de ranking FIFA más alto de todo el torneo, supondrá un complicado examen inicial para una Francia que se espera que alcance las rondas finales de la mano de Kylian Mbappé, que tiene al alcance ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con permiso de Leo Messi.

Esta será la última Copa del Mundo para el seleccionador francés, Didier Deschamps, que contará con una envidiable nómina de futbolistas, con atacantes como Rayan Cherki, Bradley Barcola, Désiré Doué, Marcus Thuram, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, después de dejar fuera a Randal Kolo Muani, en una lista en la que tampoco figura el centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga.

El debut mundialista de los franceses será ante Senegal, la actual campeona de África en los terrenos de juego, que finalmente fue relegada a subcampeona después de que la Copa Africana de Naciones le concediera el título a Marruecos por la vía administrativa.

Los Leones de Teranga, entrenados por Pape Thiaw, combinan un plantel con jugadores en plena madurez futbolística como Nicolas Jackson o Pape Gueye junto con veteranos símbolos del país como el central Kalidou Koulibaly o el delantero Sadio Mané, ambos militando en la liga de Arabia Saudí a sus 34 años.

Noruega, que terminó por delante de Italia en los clasificatorios europeos marcando una media de casi cinco goles por partido, será la gran amenaza para Francia y Senegal. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken vuelve a un Mundial 28 años después, de la mano de una generación dorada comandada por Martin Ødegaard, Alexander Sørloth y Erling Haaland.

El futbolista del Manchester City, delantero centro más temible del mundo, es el líder indiscutible del equipo, máximo goleador histórico del país y promedia más de un gol por partido con la selección. El choque Haaland-Mbappé que cerrará la última jornada del grupo representa la batalla de toda una generación.

Irak, a priori cenicienta, completa el grupo. Entrenada por el australiano Graham Arnold, que ya tiene experiencia mundialista tras dirigir a su país natal en Qatar 2022, la selección asiática parte como el equipo con menos posibilidades del grupo, pero llega sin nada que perder.

El combinado iraquí fue el que más clasificatorios disputó (21) y el último en conseguir su boleto a la Copa del Mundo después de superar 2-1 a Bolivia en el repechaje internacional en Monterrey. Precisamente en México 1986 tuvo lugar su única participación mundialista hasta la fecha, que se saldó con tres derrotas por la mínima. Este miércoles fue capaz, de sacarle un empate 1-1 a España en Riazor, aunque Luis de la Fuente alineó a muchos jugadores que no estarán en el Mundial. EFE/lb