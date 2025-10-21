Fracasa sesión del TJE y la justicia partidaria sigue en vilo

Tegucigalpa- Nuevamente fracasó la sesión del Tribunal de Justicia Electoral tras la renuencia del magistrado Mario Morazán a asistir a las mismas.

El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Urrutia, denuncia que Mario Morazán nuevamente abandonó la sesión «por capricho» y sin ninguna justificación.

«El cómo minoría se quiere imponer a los criterios de la mayoría y eso no se va a permitir», expresó.

Por su parte, el magistrado Mario Morazán señaló que «estos dos señores (Magistrados Mario Flores y Miriam Barahona) han atropellado todo el sistema constitucional y la justicia penal en este caso es ineludible.”.

Agregó que espera que el Ministerio Público actúe de oficio y tome nota de lo sucedido.

“Urrutia es un traidor a la patria”, acusó Morazán, mientras que Urrutia dijo que tiene la conciencia en paz.

Ambos magistrados salieron a los medios y dieron su versión de lo sucedido, donde la justicia partidaria sigue en vilo ante la renuencia a participar en las sesiones convocadas por el magistrado presidente. IR