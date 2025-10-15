Fracasa por novena vez en el Senado el intento para reabrir el Gobierno de EEUU

Washington – El proyecto presupuestario para reabrir el Gobierno de Estados Unidos fracasó este miércoles por novena vez en el Senado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas, de manera que la Administración federal permanecerá cerrada.

La propuesta, que necesitaba un mínimo de 60 votos favorables para salir adelante, fue rechazada por 51 votos a favor y 44 votos en contra.

Los republicanos ocupan 53 asientos en la Cámara Alta, de modo que necesitan el voto favorable de al menos siete demócratas.

Cinco senadores no participaron en la votación y como en otras ocasiones, los demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, rompieron la disciplina de su partido y apoyaron la propuesta republicana. También lo hizo el senador independiente de Maine, Angus King.

Sin embargo, el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, votó en contra.

La iniciativa presentada por los republicanos, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, busca extender la financiación de la Administración federal hasta el 21 de noviembre, sin embargo, los legisladores de ambos partidos mantienen su particular pulso.

El principal escollo de las negociaciones, que ha protagonizado los reproches entre ambos partidos, ha sido el de los subsidios del programa sanitario «Obamacare», que expiran este año.

Los demócratas quieren extenderlos y los republicanos les acusan de querer beneficiar a inmigrantes indocumentados, algo que la oposición niega.

Esta falta de consenso ha provocado que el Gobierno lleve cerrado dos semanas, desde el 1 de octubre, dejando a miles de trabajadores públicos sin salario.

Desde que empezó el cierre se han registrado 4.100 despidos en diferentes agencias federales.

Sin embargo, una jueza federal de San Francisco ha ordenado bloquear temporalmente los despidos durante el cierre.

Además, este miércoles se cumple el plazo para poder pagar a más de 1,3 millones de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Ante la falta de acuerdo, el presidente, Donald Trump, pidió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que utilice fondos disponibles de Pentágono para asegurarse de que las tropas cobren su cheque. EFE