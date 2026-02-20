Fracasa conciliación entre periodista Jorge Posadas y regidor de Santa Rosa de Copán

Tegucigalpa – Un Tribunal de Sentencia declaró fracasada la etapa de conciliación en la querella interpuesta contra el periodista Jorge Posadas.

La querella fue interpuesta por un regidor de la alcaldía de Santa Rosa de Copán por el delito de difamación grave por publicidad.

En ese sentido, el proceso pasa a una etapa de juicio en la que el juez decidirá si existe responsabilidad penal.

La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), acompañó al comunicador social en este proceso.

[LEER] Asopodehu clama protección para el periodista Jorge Posadas

La parte querellante dijo querer conciliar pero no mostró el video, pretendía una conciliación a ojos cerrados por el periodista, por lo que el juez declaró fracasada la conciliación y el caso pasa a juicio oral y público.

Cabe señalar que el tribunal de sentencia admitió una querella solo viendo un escrito sin que la parte querellante incluyera el video en el cual se basa.

La parte querellante dijo no tener el video y que por estrategia legal no lo mostraría hasta el juicio oral y público. (RO)