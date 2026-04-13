FOX Latin America lanzará canal FOX en Centroamérica y adquirió programación de Tigo Sports

Ciudad de México – FOX Latin America (“FOX”) anunció hoy lunes que adquirió la programación y producción local del Canal Tigo Sports en Centroamérica, además de que lanzará cuatro señales.

– El Canal FOX será lanzado en mayo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá

La adquisición incluye contenido deportivo y un robusto portafolio de derechos locales, junto con una red de producción y acceso a talento reconocible. La adquisición fortalece la infraestructura operativa y comercial de FOX en Centroamérica, ampliando su alcance y profundizando su conexión con las audiencias de la región. FOX lanzará cuatro señales y los clientes de Tigo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá continuarán disfrutando de su contenido deportivo favorito, ahora con una propuesta aún más robusta.

El portafolio regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol completa, además de equipos en exclusiva de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, además de otros derechos locales y programas originales líderes en audiencia con talento local, consolidando una sólida oferta de fútbol centroamericano.

La oferta de contenido de fútbol local se complementará con el portafolio de derechos internacionales de FOX, que incluye algunas de las ligas más relevantes del mundo, como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga (a partir de la temporada 2026–27), la Saudi Pro League y la Liga MX, además de un amplio portafolio de derechos deportivos de fútbol femenil de México y Europa.

Además del contenido exclusivo de fútbol, en Centroamérica FOX ofrecerá más de 800 eventos deportivos en vivo al año en otras disciplinas como béisbol profesional de la MLB, artes marciales mixtas con PFL, lucha libre AAA, la NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC y WEC en automovilismo y deportes colegiales de la Big Ten Conference, creando una nueva y amplia oferta deportiva en la región.

“Centroamérica es una región con una profunda pasión por el deporte, y estamos entusiasmados de fortalecer nuestra presencia ofreciendo un servicio deportivo de primer nivel que combine contenido y talento local con nuestros derechos internacionales existentes”, dijo Carlos Martínez, EVP and Managing Director, FOX Latin America. “Al mismo tiempo, me complace nombrar a Leandro Lagos como la cabeza de FOX en Centroamérica para ayudar a liderar nuestras operaciones en el territorio.”

La adquisición es una extensión del negocio existente de FOX en Latinoamérica, donde los aficionados al deporte en la región podrán ver su programación deportiva favorita en el canal de televisión de paga FOX en Centroamérica y a través de la plataforma gratuita Tubi AVOD, y en el futuro, en el canal FOX+ a la carta y en el servicio de streaming directo al consumidor FOX One.