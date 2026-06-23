Fotógrafas del mundo árabe cruzan sus miradas sobre memoria e identidad en Photo Tánger

Tánger (Marruecos) – La mirada de cuatro reconocidas fotógrafas del mundo árabe sobre temas como la memoria y la identidad conforma una de las propuestas más atractivas de la primera edición de Photo Tanger 2026, una ambiciosa apuesta para consolidar esta ciudad del norte de Marruecos como referente cultural.

‘Advenir entre les rivages» (Crecer entre las orillas) es el título de una muestra que propone una reflexión sobre las múltiples identidades mediterráneas, las migraciones, la memoria y el lugar de las mujeres en la creación contemporánea.

El proyecto nace de la voluntad de reunir voces femeninas que, desde contextos culturales diversos, comparten una misma experiencia de tránsito entre territorios y lenguas, con el Mediterráneo como un espacio de encuentro.

Las imágenes de mujeres que ocultan su cabeza de la marroquí Amina Bencouchta, que cuestiona el estatus de la mujer en la representación cotidiana, conviven con el simbolismo del trabajo de la tunecina Meriem Bourderbala, la combinación de técnicas de la argelina Zoulikha Bouabdellah o las estampas mediterráneas de la hispano-libanesa Fadia Ahmad.

«Todas tienen identidades complejas y transnacionales. Son marroquíes, argelinas, tunecinas o libanesas, pero también europeas por formación, residencia o experiencia vital», explica a EFE Aziza Laraki, directora de la Galeria Kent, uno de los espacios de arte contemporáneo en Tánger.

Laraki subraya además la importancia «fundamental» de dar voz a la mujer en el mundo árabe y mostrar la riqueza de sus creaciones.

«Las obras abordan cuestiones muy diversas. Algunas se centran en el universo interior y la introspección; otras adoptan una dimensión más política vinculada a la guerra, la paz, la infancia o la memoria de los conflictos. También aparecen reflexiones sobre el cuerpo femenino y la representación de la mujer desde una perspectiva crítica que revisita y cuestiona los imaginarios orientalistas», continúa.

«Son mujeres muy reivindicativas y muy atrevidas», afirma la galerista. «Cada una desde su lenguaje artístico propone una visión libre y contemporánea de la realidad».

De Alicante a Beirut, orillas mediterráneas

Fadia Ahmad, fotógrafa y cineasta de origen libanés nacida en España tras el exilio de sus padres durante la guerra civil del Líbano, convierte su propia biografía en material artístico.

Creció escuchando de boca de su madre una promesa que marcó su imaginario: desde una playa de Alicante, señalando el horizonte, le decía que al otro lado estaban sus raíces.

«Crecí toda la vida esperando la otra orilla», recuerda en una entrevista con EFE.

Sin embargo, cuando finalmente llegó al Líbano, a los 17 años, descubrió una realidad muy distinta a la idealizada durante su infancia, la de un país marcado por la guerra. Ese choque dio origen a una larga investigación artística sobre la identidad, la pertenencia y la memoria.

«¿De dónde soy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero de la vida?» Son algunas de las preguntas que determinan su vida y su trabajo, continúa, como una forma de reconciliarse con sus raíces.

En Photo Tanger presenta una obra inspirada en el diálogo entre Alicante, Beirut y Tánger (Marruecos), como un puente entre las orillas mediterráneas y reflexiona sobre los desplazamientos y las identidades contemporáneas.

«El mar no nos separa, nos une», sostiene. «El horizonte continúa siempre. Lo que me reconcilió fue precisamente ese mar que nunca me separó, sino que me unió».

Para la fotógrafa libanesa, dar voz a las creadoras en el contexto actual es imprescindible porque «una mujer tiene cosas que decir de manera diferente».

«En un mundo atravesado por la violencia y la incertidumbre, la voz de una mujer es un mensaje de amor», concluye. EFE