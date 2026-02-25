Fosdeh urge priorizar transparencia e integridad pública tras primera reunión de Gabinete

Tegucigalpa – En el marco de la primera reunión del Gabinete de Gobierno celebrada el martes, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), hizo un llamado de atención a las autoridades para que coloquen como prioridad impostergable el fortalecimiento de la integridad pública y la consolidación de un sistema nacional de transparencia y lucha contra la corrupción.

La organización señaló que este primer encuentro representa un momento clave para reafirmar compromisos estructurales que no admiten dilación.

LEER: En Consejo de Ministros anuncian supresión de Secretaría de Planificación, Presidencia y SEDECOAS

A criterio del Fosdeh, Honduras necesita avanzar con decisión hacia un marco institucional coherente que articule transparencia, prevención de la corrupción y rendición de cuentas como pilares fundamentales de la gobernanza democrática.

“El país demanda reglas claras, coordinación efectiva entre instituciones y capacidades técnicas suficientes para garantizar que cada lempira recaudado y ejecutado responda a criterios de eficiencia, equidad y resultados”, enfatizó el foro en su posicionamiento público.

Desde su perspectiva institucional, el Fosdeh subrayó que Honduras cuenta con la oportunidad de consolidar un sistema de integridad pública capaz de fortalecer la democracia, mejorar la calidad tanto de los ingresos como del gasto público y generar mayor confianza ciudadana.

La organización advirtió que los mejores resultados en desarrollo no provienen de acciones dispersas, sino de marcos institucionales integrados, donde la transparencia, la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas funcionen como un sistema articulado. En ese sentido, planteó como punto de partida avanzar hacia un marco jurídico integral que ordene y armonice el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción.

El análisis prosigue que un diseño normativo coherente no sólo permitiría clarificar competencias, sino también crear condiciones para que las instituciones actúen de manera complementaria y no fragmentada. Asimismo, resaltó la importancia de una conducción clara con suficientes capacidades técnicas y coordinación efectiva con los entes de control, para transformar las disposiciones legales en políticas públicas operativas y sostenibles en el tiempo.

Para el Fosdeh, fortalecer esta arquitectura institucional desde la primera reunión del Gabinete no solo es una señal política necesaria, sino un paso decisivo hacia un Estado más eficiente, una democracia sólida y un desarrollo sostenible para Honduras. LB