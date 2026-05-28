FOSDEH señala desaceleración en crecimiento de remesas hacia Honduras

Tegucigalpa – El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Mario Palma, advirtió sobre una desaceleración en el crecimiento de las remesas familiares que ingresan al país, al pasar de un crecimiento del 25 % el año pasado a un 12 % en 2026.

Según Palma, durante 2025 se registró un incremento “anormal” en el envío de remesas debido a decisiones migratorias tomadas en Estados Unidos y al temor de los migrantes ante posibles restricciones, mientras que este año los envíos han comenzado a regresar a niveles más cercanos al comportamiento histórico.

De acuerdo con los datos compartidos por el economista, Honduras recibió 870 millones de dólares en enero, 939 millones en febrero, 1,200 millones en marzo y 1,105 millones en abril.

Palma recordó que las remesas representan una de las principales fuentes de divisas para el país y sostuvo que alrededor del 25 % de los hogares hondureños dependen de estos ingresos, mientras que para cerca del 10 % constituyen su principal fuente económica.

El analista explicó que en los últimos 15 años el crecimiento promedio de las remesas oscilaba entre 4 % y 6 %, por lo que el 12 % actual sigue siendo elevado, aunque menor al registrado el año anterior.

Palma también alertó que las recientes restricciones en Estados Unidos relacionadas con el envío de remesas podrían provocar un aumento en el uso de canales informales para transferir dinero hacia Honduras.

De acuerdo con los datos compartidos por el economista, Honduras recibió 870 millones de dólares en enero, 939 millones en febrero, 1,200 millones en marzo y 1,105 millones en abril.

Palma recordó que las remesas representan una de las principales fuentes de divisas para el país y sostuvo que alrededor del 25 % de los hogares hondureños dependen de estos ingresos, mientras que para cerca del 10 % constituyen su principal fuente económica. AD