Fosdeh recuerda que auditorías comienzan con pequeñas alertas al presentar Protocolo de Auditoría Social

Tegucigalpa – “La insuficiente y baja calidad de la infraestructura limita la calidad, encarece los costos logísticos y reduce la competitividad de la economía y sociedad hondureña”, destacó el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett al presentar el Protocolo de Auditoría Social en Proyectos de Infraestructura Pública 2023-2025.

Díaz Burdett dijo que el protocolo puede consolidar un marco metodológico para facilitar a la ciudadanía a analizar la coherencia entre lo planificado, lo contratado, lo ejecutado y lo pagado.

Asimismo, indicó que cuando los procesos de planificación excluyen a las comunidades o la información no es accesible o cuando la ejecución de las obras ignora los estándares de derechos humanos, inclusión, género o sostenibilidad ambiental, la infraestructura puede convertirse en un factor de desigualdad y conflictividad social.

“La experiencia demuestra que los principales riesgos en la inversión pública no siempre están asociados o se evidencian a fallas constructivas o visibles, sino en decisiones previas y concurrentes que debilitan el interés público, estudios deficientes, modificaciones contractuales injustificadas, supervisión débil o de mala calidad”, afirmó.

Prevenir para evitar corrupción

Por su parte, la analista dijo la investigadora analista del Fosdeh, Emma Velásquez que lo que pretende el protocolo es prevenir riesgos, mientras que para el control curativo de corrupción es necesario una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Para el caso, señaló que en las comunidades hay alertas que indican que debe haber una auditoría, como cuando empiezan un proyecto y no lo terminan y dejan la obra en abandono, cambios frecuentes en el diseño. “Todas esas son alertas, malas prácticas que están a simple vista, pero hay mucho más que tenemos que considerar”, expresó.

Velásquez alentó a realizar esas autorías en equipo, pues al realizarlas en soledad se corre riesgos, así como a conocer la ley. VC