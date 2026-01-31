Fosdeh recomienda analizar subsidios a LPG y energía eléctrica

Tegucigalpa – El jefe del Departamento de Investigaciones Económicas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, es del criterio de que los subsidios de energía eléctrica y del Gas Licuado de Petróleo (LPG) deben ser analizados durante el periodo de ampliación autorizado por el gobierno de Nasry Asfura.

Palma considera que este tiempo debería ser empleado para analizar estos beneficios en términos de conceptos técnicos. “Primero la capacidad que tienen las finanzas públicas y mantener estos beneficios con tiempo”, indicó.

(Leer) Gobierno extiende subsidio al gas LPG y la energía hasta el 30 de abril

El economista también dijo que se debe analizar la focalización de estos subsidios, para determinar qué tan eficientes están siendo, si están llegando a las personas que lo necesitan.

Un tercer elemento señalado por Palma es la gradualidad, ya que según explicó esto permite establecer estrategias para enfrentar desafíos.

“Esto se debe hacer lejos de las buenas intenciones, aquí ya no estamos para intenciones buenas o malas, cuál es la capacidad real que tiene el Estado de darle sostenibilidad a esto”, dijo al agregar que se debe revisar el gasto tributario para que todos los hondureños aporten a la dinámica en función de las posibilidades de cada uno. VC