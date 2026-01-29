FOSDEH propone a nuevo Gobierno impulsar pacto de unificación para enfrentar crisis política y económica

Tegucigalpa – El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), presentó una propuesta integral para el gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah, en la que plantea la construcción de un Gran Pacto Socioeconómico, Político y de Unificación Nacional, como mecanismo para superar la actual crisis que enfrenta el país.

– Aprobación técnica del Presupuesto 2026, acuerdo con el FMI, agenda energética para evitar crisis eléctrica, plan anticrisis en salud y educación, gobernabilidad legislativa y judicial, programa nacional de empleo; defensa de derechos de migrantes (TPS), instalación de la CICIH y reforma electoral.

Honduras atraviesa un escenario de profunda incertidumbre, marcado por la desconfianza ciudadana tras las elecciones de 2025, el debilitamiento institucional, la migración masiva y una creciente dependencia de las remesas, expuso el economista de FOSDEH, Mario Palma.

El país se encuentra ante un punto de inflexión que no admite ambigüedades. Persistir en la ruta de la incertidumbre podría conducir a una parálisis del Estado y a una conflictividad sostenida, advierte el FOSDEH.

Principales propuestas -plan de emergencia-

Entre las principales propuestas figura la conformación de un Gobierno de Unificación Nacional, integrado por todas las fuerzas políticas con representación institucional, con el objetivo de reducir la polarización y fortalecer la legitimidad del Ejecutivo.

Asimismo, se plantea un Plan de Emergencia de diez meses, expuso Palma en entrevista con Proceso Digital, en los puntos principales de este se incluye la aprobación técnica del Presupuesto General 2026, la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una agenda energética para evitar una crisis eléctrica, y planes anticrisis en salud, educación y empleo.

En materia institucional, el FOSDEH considera “ineludible” la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), la ratificación del régimen de extradición y una reforma profunda al sistema electoral que incluya segunda vuelta y mayor transparencia.

No podemos repetir lo que vivimos en el proceso electoral recién pasado -los hondureños no lo merecemos- señaló el especialista, al tiempo que deseó que el nuevo gobierno tenga la apertura para recibir las recomendaciones, que, aunque no son novedosas, representan un análisis importante y la recopilación de la problemática estructural del país.

A manera de resumen a mediano plazo, la propuesta del organismo se articula en cuatro ejes: reactivación productiva y agrícola, fortalecimiento del sistema público de salud, reforma integral del Estado y una nueva estrategia de cooperación internacional orientada al desarrollo sostenible.

El organismo también propone la creación de un Comité Nacional de Seguimiento del Pacto, con participación de diversos sectores sociales, para garantizar transparencia, rendición de cuentas y continuidad de los acuerdos.

En cuanto al plan de desarrollo de mediano plazo, se destacan cuatro lineamientos: Producción y desarrollo territorial, que según detalló Palma, se trataría de la reactivación agrícola, acceso a tierras y crédito.

En Salud se pide que se vea como derecho humano, que no haya privatización y por el contrario se fortalezca el sistema público.

Otro de los lineamientos sugeridos para el Gobierno del presidente Nasry Asfura, es un Estado nacional robustecido, planificación y no improvisación y énfasis anticorrupción.

Asimismo, poner especial cuidado en cooperación internacional para el desarrollo, que implica renegociar FMI, CAFTA, deuda externa.

En forma general el FOSDEH llama a un proceso amplio de diálogo nacional y corresponsabilidad política, señalando que la coyuntura actual representa una oportunidad excepcional para reconstruir Honduras sobre la base del consenso, la integridad pública y el interés nacional. LB