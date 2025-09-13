Fosdeh prevé que Presupuesto 2026 requerirá una reaprobación por nuevo gobierno

Tegucigalpa – El coordinador del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett, señaló que aunque el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 sea aprobado en tiempo y forma, el partido que llegue al poder va intentar incorporar sus criterios y sus propias valoraciones, lo que requerirá una reaprobación.

Díaz Burdett indicó que es recurrente que todos los años el Presupuesto General suba en un 7 %, en este caso el anteproyectos aprobado por el Ejecutivo es de 8 %, con un aumento de 38 mil millones de lempiras, ya que el anteproyecto es de 469 mil millones de lempiras.

Díaz Burdett refirió que los niveles de ejecución del presupuesto actual siguen siendo bajos, un comportamiento recurrente y que “lo que no es recurrente es el pago de sueldos y salarios y otras cosas que tienen que ver para que funcione el sector público, lo que le llamamos gasto corriente, esa es una partida que está creciendo”, dijo.

El Fosdeh recuerda que en unos meses habrá un cambio de gobierno, sin importar del partido que sea, “es muy probable que el presupuesto que ya esté aprobado sea revisado y pueda ser reaprobado”.Ante ese escenario, Díaz Burdett dijo que es importante tener presente por ese aspecto, pues la persona y el partido que llegue va intentar incorporar sus criterios y sus propias valoraciones. VC