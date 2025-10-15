Fosdeh pide que el CNA continúe con su trabajo independiente pese a que reconoce “dudas esenciales” con nueva coordinación

Tegucigalpa – El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) señaló este miércoles que “tiene dudas esenciales” sobre la labor que pueda realizar el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tras la elección del nuevo coordinador.

A través de un pronunciamiento, el Fosdeh indicó que la elección de Nelson Licona como nuevo coordinador durante la asamblea general tuvo el respaldo de las instituciones gubernamentales y de la Iglesia Católica.

Aspiró a que continúe la acción institucional del CNE con independencia y efectividad, y siga con su misión de promover la transparencia, investigar los actos de corrupción y acompañar los esfuerzos ciudadanos de una gestión pública más justa, ética y equitativa.

El organismo respaldó al CNA por su labor en la lucha contra la corrupción y la defensa del interés público tras desempeñar por muchos años el papel fundamental en la construcción de una cultura de integridad, fortalecimiento de la institucionalidad y promoción de la justicia y la ética pública.

Reafirmó su compromiso de colaboración interinstitucional, respeto a la independencia de los organismos sociales y la defensa del Estado de derecho.

También, expresó su reconocimiento, solidaridad y respaldo a Gabriela Castellanos por su liderazgo y trayectoria de coherencia y compromiso en el país.

Finalmente, extendió su apoyo al equipo técnico e institucional del CNA para que continúe ejerciendo su labor con integridad, transparencia y vocación de servicio público. AG