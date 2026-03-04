Fosdeh lanza su Biblioteca Virtual: un museo digital del pensamiento hondureño al servicio de la ciudadanía

Tegucigalpa – El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), puso a disposición de la población, la comunidad académica nacional e internacional y los tomadores de decisiones su Biblioteca Virtual.

Se trata de un espacio abierto que centraliza información confiable y útil para comprender la realidad del país, fortalecer el debate público y promover políticas públicas orientadas al bienestar colectivo, informa el organismo.

Un museo digital del pensamiento económico, político y social

Más que un repositorio documental, la Biblioteca Virtual del Fosdeh se proyecta como un museo digital del pensamiento económico, político, social y de derechos humanos de Honduras, construido a lo largo de más de dos décadas de trabajo técnico y riguroso.

En la información se detalla que este espacio reúne de manera sistemática investigaciones, estudios, infografías, boletines, alertas, manuales y policy briefs elaborados por equipos multidisciplinarios y organizaciones aliadas, con el objetivo de aportar propuestas viables y sostenibles para el desarrollo democrático del país.

Asimismo, se indica que la plataforma representa la versión digital del pensamiento de uno de los principales centros de análisis hondureños, consolidándose como una herramienta clave para investigadores, académicos, estudiantes, organizaciones de sociedad civil y ciudadanía en general.

Un compromiso con una Honduras más justa

Desde esta iniciativa, el Fosdeh reafirma su visión de una Honduras con equidad, libertad y justicia; informada, crítica y solidaria; respetuosa de los derechos humanos; democrática y con políticas públicas participativas que impacten positivamente en la vida de las personas.

La Biblioteca Virtual nace con un enfoque abierto, accesible y temáticamente organizado, facilitando la navegación y el acceso a contenidos estratégicos que permiten comprender los principales desafíos estructurales del país.

Cuatro grandes categorías estratégicas

Para garantizar un acceso intuitivo y ordenado, la Biblioteca está estructurada en cuatro ejes fundamentales:

Economía y Finanzas

Incluye estudios sobre desarrollo económico, deuda pública, política fiscal, gasto e inversión pública, ofreciendo evidencia clave para analizar la sostenibilidad financiera del Estado y su impacto en la equidad social.

Desarrollo Social

Contiene investigaciones sobre pobreza, desigualdad, salud, educación, empleo y políticas sociales, con enfoque en derechos humanos e inclusión.

Gobernanza y Transparencia

Presenta análisis sobre corrupción, democracia, derechos humanos, medio ambiente y gestión de recursos, promoviendo la rendición de cuentas y la justicia ambiental.

Políticas Públicas

Agrupa documentos enfocados en la formulación, evaluación e implementación de políticas públicas basadas en evidencia, con enfoque territorial y participativo.

Con esta plataforma digital, el FOSDEH pone al servicio ciudadano, una fuente de información y consulta en distintos temas de la realidad nacional. LB