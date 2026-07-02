Fosdeh insta a reformar ley de contratación del Estado para mejorar ejecución presupuestaria

Tegucigalpa – El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, consideró necesaria la revisión de la Ley de Contratación del Estado para acelerar la eficiencia del gasto público.

Palma explicó que, según los datos oficiales, la ejecución presupuestaria ronda el 33%, un nivel que, aunque ligeramente superior al de años anteriores, es insuficiente para garantizar el funcionamiento adecuado del sector público.

Hay que reconocer esta ejecución es un poco mejor que la que hemos observado en el mismo periodo de años anteriores, pero el desafío sigue siendo el mismo”, sostuvo el economista.

En ese sentido, argumentó que los cambios realizados a la legislación deben agilizar los procesos de compras de manera transparente, de manera que los “mandos intermedios” puedan tomar decisiones presupuestarias.

El especialista añadió que los retrasos en ejecución también están relacionados con una “curva de aprendizaje” al ser una nueva administración, con limitaciones en la capacidad de actuar de algunos funcionarios.

Finalmente, instó a identificar y corregir los “cuellos de botella” que impiden una ejecución más eficiente del presupuesto nacional con decisiones concretas. AD