Fosdeh: El Presupuesto General no es un trámite, es el motor del desarrollo nacional

Tegucigalpa – El economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, hizo un llamado a la reflexión sobre la importancia crítica del Presupuesto Público, advirtiendo que este instrumento no debe ser visto como un simple formalismo administrativo, sino como la columna vertebral de la gestión estatal.

Para el profesional el presupuesto es la herramienta principal con la que el Estado define sus prioridades, orienta los recursos financieros y, fundamentalmente, responde a las demandas urgentes de la población.

Institucionalidad en riesgo

El economista señaló que los retrasos en la aprobación de este documento envían una señal negativa sobre la salud democrática del país.

Además, según Palma, cuando un país no cuenta con un presupuesto aprobado en tiempo y forma, se enfrenta a un bloqueo administrativo.

Asimismo, se evidencian debilidades institucionales profundas y se compromete la capacidad del Gobierno para dar respuestas oportunas a la ciudadanía.

«Aprobarlo no basta. La ejecución debe ser transparente, eficiente y orientada a resultados concretos en la vida de las personas», enfatizó el experto.

Desde el Fosdeh se insiste en que el enfoque debe trascender la inmediatez. La organización subraya la necesidad de fortalecer la planificación de mediano y largo plazo como el único camino para construir una gestión pública estable y coherente que esté realmente al servicio del país.

Finalmente, para el Fosdeh la transparencia en el uso de cada lempira es innegociable si se busca transformar la realidad social de Honduras y garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. LB