FOSDEH alerta desigualdad territorial y precariedad económica amenazan la democracia en Honduras

Tegucigalpa – La economía hondureña atraviesa una crisis estructural marcada por profundas desigualdades territoriales, alta informalidad laboral y debilidad institucional, factores que están erosionando directamente la gobernabilidad democrática, según revela el más reciente documento del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Economía para la Democracia. Estrategias de Desarrollo Inclusivo y Territorial en Honduras.

El informe advierte que más del 74 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que limita la productividad, reduce la recaudación fiscal y perpetúa la exclusión social. A esto se suma una estructura productiva dependiente de importaciones, con bajo valor agregado y escasa capacidad para generar empleo digno, especialmente en zonas rurales y del litoral caribeño.

FOSDEH señala que la falta de inversión en infraestructura estratégica —como caminos rurales, riego, electrificación, conectividad digital y servicios de salud y educación— profundiza las brechas entre territorios y eleva los costos de producción, debilitando la competitividad nacional.

Violencia, corrupción y abandono estatal

El documento también vincula el estancamiento económico con la expansión de economías ilícitas, la violencia y la corrupción. La ausencia institucional en amplias regiones ha permitido el avance de redes criminales, extorsión y prácticas clientelares que desincentivan la inversión privada y refuerzan la desconfianza ciudadana.

“La precariedad económica, la exclusión territorial y la captura del Estado se retroalimentan, generando migración, informalidad y debilitamiento democrático”, advierte el análisis.

Mujeres, jóvenes y ambiente: los más afectados

FOSDEH destaca que el desempleo y subempleo juvenil constituyen una de las mayores amenazas para la estabilidad económica, mientras que las mujeres enfrentan brechas salariales, violencia estructural y falta de políticas de cuidado que limitan su autonomía productiva.

Asimismo, la degradación ambiental, la expansión de monocultivos, la deforestación y la vulnerabilidad climática afectan directamente la sostenibilidad económica de comunidades rurales, especialmente MIPYMES agrícolas sin acceso a seguros ni financiamiento.

Las propuestas

Ante este panorama, el organismo propone una estrategia integral basada en siete ejes: Inversión productiva con enfoque territorial, priorizando regiones históricamente excluidas.

Fortalecimiento de MIPYMES, que generan el 70 % del empleo nacional.

Política de empleo digno para jóvenes, mujeres y población retornada.

Institucionalidad transparente y eficiente, con rendición de cuentas.

Justicia ambiental y sostenibilidad productiva.

Mejora de servicios públicos esenciales.

Participación económica y política de mujeres y juventudes.

Democracia en riesgo

El mensaje central del documento es contundente: sin una economía inclusiva no hay democracia sostenible. FOSDEH concluye que el principal desafío del país es transformar un modelo concentrado y excluyente en otro basado en equidad territorial, empleo digno e institucionalidad sólida.

“La democracia también se fortalece cuando la economía genera oportunidades reales en todos los territorios”, subraya el informe, advirtiendo que, sin cambios estructurales, la brecha entre ciudadanía y Estado seguirá ampliándose, debilitando la confianza pública y la gobernabilidad. LB