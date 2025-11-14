Fosdeh: Honduras queda “en la otra lista” de EEUU, el país tocó fondo y ahora estamos en caída libre

Tegucigalpa- El director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett, lanzó una alerta sobre el delicado escenario geopolítico y económico que enfrenta el país, luego de que Estados Unidos anunciara acuerdos marco de comercio recíproco con Guatemala, El Salvador, Argentina y Ecuador, dejando a Honduras fuera de estos nuevos entendimientos estratégicos.

–Honduras fuera de acuerdo comercial con EEUU entra en una etapa de riesgo económico y migratorio sin precedentes, opinó el titular de Fosdeh.

Díaz Burdett afirmó que esta noticia “no es agradable” y evidencia nuevamente que Honduras continúa gobernado por el conflicto, la confusión y la falta de rumbo, lo que afecta directamente a una población mayoritariamente pobre.

“Honduras no pertenece a esa lista de amigos de Estados Unidos; estamos en la otra lista. No digo que de enemigos, pero sí de amigos en suspenso”, expresó.

Sin margen de negociación para la actual administración

El director del Fosdeh advirtió que el país se encuentra en una posición de gran debilidad frente a Washington y que la actual administración “ya no tiene ninguna posibilidad de consideraciones importantes” para negociar o buscar beneficios comerciales.

Señaló que los acuerdos alcanzados por los países vecinos son el resultado de meses de diálogo técnico y político, un trabajo que Honduras no ha realizado.

“Quizá un primer balance es que los candidatos con posibilidades de ganar en 2025 deben iniciar un proceso de negociación desde ya. Esto no es magia, es producto de mucho trabajo”, añadió.

Impacto directo en el café, la maquila y la competitividad nacional

Díaz Burdett enfatizó que sectores claves para la economía hondureña enfrentarán graves consecuencias:

El café, uno de los productos que más ingresos genera, podría perder competitividad debido al pago de impuestos que los países favorecidos ya no asumirán.

Guatemala y El Salvador atraerán cada vez más inversión textil, aprovechando el acceso preferencial al mercado estadounidense.

Podría darse una salida acelerada de maquilas e industrias, pues el capital buscará países con mayores beneficios y estabilidad.

“El capital busca ganancias y estabilidad. Honduras tocó fondo hace años y ahora estamos en caída libre”, sentenció.

También descartó que Honduras pueda “triangular” exportaciones a través de países vecinos, ya que los derechos de origen serán estrictamente aplicados y ni Guatemala ni El Salvador arriesgarán sanciones de EEUU.

Riesgos migratorios y efectos en remesas

El economista advirtió que estos acuerdos también incluyen una dimensión no mencionada explícitamente: la migratoria.

Guatemala y El Salvador podrían obtener beneficios colaterales para sus ciudadanos en EEUU, mientras Honduras quedaría rezagada, repercutiendo en la vida de millones de migrantes y en el flujo de remesas.

Díaz Burdett subrayó que el contexto hondureño hace aún más difícil responder a esta crisis, en lo que remarcó que el Congreso Nacional, pasa meses sin sesionar y hacen lo que quieren. El Ministerio Público no funciona adecuadamente. Y pasa igual con sistema judicial opera de manera parcial.

“Estas circunstancias no se resuelven con sombrerazos, sino con trabajo técnico y político, y eso se ha abandonado por mucho tiempo”, afirmó.

El director del Fosdeh concluyó en HRN, que Honduras enfrenta una realidad dura: está en la lista de países en suspenso para Estados Unidos, y las consecuencias económicas, comerciales y sociales serán “increíblemente difíciles” si no se actúa con urgencia.

La prioridad —insistió— debe dejar de ser quién se queda en el poder, y pasar a construir una estrategia nacional que permita al país recuperar credibilidad y espacio en la región.LB