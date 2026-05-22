Fortalecerán merienda escolar para más de 7 mil niños de Zonas de Influencia Azucarera

Villanueva – La agroindustria azucarera a través de su fundación Funazucar en alianza estratégica con Asociación CEPUDO-FFTP pone en marcha la Campaña de Fortalecimiento Nutricional Escolar, una iniciativa orientada a fortalecer la merienda de los centros educativos ubicados en las zonas de influencia del sector azucarero en Honduras.

El eje central de esta campaña es la donación de más 52 mil libras de arroz fortificado MannaPack Rice, alimento altamente nutritivo elaborado a base de arroz, proteína de soya, vegetales deshidratados, vitaminas y minerales esenciales. Diseñado específicamente para apoyar a comunidades en situación de inseguridad alimentaria o desnutrición.

La campaña tiene un alcance significativo: beneficiará a más de 7 mil niños y niñas, atendiendo a más de 70 centros educativos de nivel prebásico y básico distribuidos a lo largo de las comunidades del sector azucarero.

La intervención abarca 17 municipios en seis departamentos del país. En Choluteca se incluyen Marcovia, Namasigüe y la ciudad de Choluteca; en Valle, el municipio de Nacaome. Francisco Morazán aporta Cantarranas y La Villa de San Francisco, mientras que Santa Bárbara suma cuatro municipios: San Marcos, Quimistán, Macuelizo y Petoa.

En Copán se interviene Nueva Arcadia, y en Cortés los municipios de Villanueva, Lima, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés.

«Esta campaña representa nuestro compromiso más firme con las comunidades donde operamos. Fortalecer la merienda escolar es invertir en el futuro de Honduras, en la salud y el potencial de cada niño y niña que asiste a nuestras escuelas», comentó Elsa Osorto, Directora Ejecutiva de Funazucar.

La campaña de fortalecimiento nutricional escolar reafirma el rol protagónico del sector azucarero hondureño en el desarrollo social del país, contribuyendo activamente a la erradicación del hambre y la mejora de los indicadores nutricionales de la niñez en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Esta iniciativa es el resultado de una alianza sólida entre Funazucar y Asociación CEPUDO-FFTP, con el valioso apoyo de todas las empresas azucareras del país y de los propios centros educativos beneficiados. Juntos, estos actores demuestran que la colaboración entre el sector privado, las organizaciones de cooperación internacional y la comunidad educativa puede transformar realidades. JS