Fortalecer recurso humano, instalar plataforma tecnológica y que MP posea iniciativas de ley, propuestas de aspirantes

Tegucigalpa – Este jueves continuó con el segundo día de la fase de las entrevistas públicas a los postulantes para un cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto para los próximos cinco años.

Las audiencias se realizan en el auditorio Alma Mater en el edificio del homónimo nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El aspirante a Fiscal General, Pablo Emilio Reyes Theodore en entrevista con @ProcesoDigital pic.twitter.com/ehLJAoPpzG — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 27, 2023

El primero en comparecer en la jornada matutina fue el abogado Pablo Emilio Reyes Theodore comentó que trabajó en un bufete por dos años, luego laboró como asesor en el departamento legal de la UNAH, posterior fue asesor de la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), también fue asesor del Servicio de Administración de Rentas y hoy dirige una firma privada.

Manifestó que el recurso humano es la herramienta más importante que tiene toda institución y que debe fortalecerse sus capacidades mediante capacitaciones y convenios nacionales e internacionales.

Pablo Emilio Reyes Theodore.

Aunque consideró que el personal debe someterse a constantes evaluaciones y pruebas toxicológicas, psicométricas y socioeconómicas para constatar que los empleados no se desvíen del camino.

Reyes Theodore propuso en fortalecer y mejorar la investigación en hechos penales, reconociendo que es la mayor debilidad del Ministerio Público en investigar estos aspectos.

También señaló que se debe fortalecer las pruebas que presenta el ente acusador en los juicios indicando que la mayoría son testimonios y no pruebas científicas.

Sugirió que dentro del ente acusador debe haber una unidad de protección a los fiscales que se encargan de llevar casos de alto impacto y de crimen organizado.

El postulante a Fiscal General, Ivis Discua luego de su audiencia pública esta mañana ante la Junta Proponente. #ProcesoDigital pic.twitter.com/zmz0suJaj6 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 27, 2023

Mientras que Ivis Antonio Discua desglosó que laboró como secretario municipal del Distrito Central en la administración de Nora de Melgar (1990-1994), es abogado y notario, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), actualmente dirige un bufete con su hija, docente en la UNAH y la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

Se refirió a la figura de la prisión preventiva comentando que la mayoría de las personas deben defenderse en libertad y que esta medida es una excepción a la regla, sin embargo, se ha invertido con el tiempo.

Ivis Antonio Discua.

Discua puntualizó que se debe enfatizar en mejorar la imagen del Ministerio Público es el acceso, explicando que una persona tiene que tener acceso si tiene un caso en su contra, pero teniendo límites.

En ese sentido, planteó instalar una plataforma tecnológica que permita dar seguimiento de manera fácil y accesible a las personas implicadas en un caso.

El exmagistrado de la CSJ sugirió que se implemente la inteligencia artificial argumentando que no es posible que el ente acusador no tenga los instrumentos tecnológicos para resolver un caso.

La última en comparecer en la jornada de la mañana fue Jenny Gabriela Almendares Flores contó que tiene 30 años de ejercicio profesional, fue viceministra de Derechos Humanos, fiscal del MP por 20 años, una certificación como consultora internacional de la ONU y ha trabajado de manera independiente.

Consultada sobre implementar medidas para evitar el uso indebido de información confidencial en casos de corrupción, contestó que debe efectuarse políticas públicas dentro del MP que defina cuál es la información que se pueda brindar para transparencia y justicia, y cuales no pueden revelarse.

Jenny Gabriela Almendares Flores.

Sostuvo que debe sostenerse reuniones con fiscalías que integran el circuito anticorrupción para conocer las debilidades en el manejo de información y modernizar el ente acusador en la base de datos.

Almendares Fernández recalcó en la capacitación y prioridad ética de os funcionarios para que no exista filtración de información.

La profesional del derecho contó que una de sus aspiraciones como Fiscal General es que el MP tenga iniciativa de ley para propugnar las reformas que limitan la facultad investigativa.

“Esto me parece fundamental para que todos aquellos decretos que generan pactos de impunidad o dificulta la persecución penal se eliminen”, expresó.

Aunque en caso que no logre que el MP no tenga iniciativa de ley, propuso luchar con las políticas públicas en coordinación con los entes de persecución penal como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para lograr que las investigaciones no sean lentas y haya un ejercicio de la acción penal pronta.

La jornada de entrevistas continuará a partir de las 2:00 pm con las audiencias a Mario Morazán Aguilera, seguido de Reyna Teresa Valeriano Harry y cerrará con Raúl Hernán Silva Baltodano. AG