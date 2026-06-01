Fortalecer la persecución del flujo del dinero de las organizaciones criminales, recomienda ASJ

Tegucigalpa – El director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, recomendó hoy al Gobierno hondureño fortalecer la persecución del flujo del dinero de las organizaciones criminales en el país como una estrategia de combate directo al crimen organizado.

“Hace falta fortalecer la persecución del flujo del dinero de las organizaciones criminales”, advirtió Castañeda

Consideró positiva la estrategia de focalizar acciones policiales en los sectores con mayor incidencia delictiva, al señalar que el uso de mapas de calor puede contribuir a la desarticulación de estructuras criminales que operan en distintas zonas del país.

No obstante, aseguró que Honduras carece de suficientes recursos técnicos, personal especializado y peritos financieros para investigar delitos relacionados con lavado de activos y financiamiento ilícito.

En ese orden, instó al Congreso Nacional a destinar recursos específicos para fortalecer las capacidades investigativas de las instituciones de seguridad y justicia.

Honduras experimenta en la actualidad una creciente violencia que se manifiesta en diversas formas como feminicidios o masacres.

Sólo el mes de mayo sumaron siete masacres con el saldo de 43 personas asesinadas de forma violenta en el territorio nacional. (RO)