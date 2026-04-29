Fortalecer la asistencia consular y reforzar los centros de atención al migrante retornado recomienda el Conadeh

Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó hoy, a las autoridades hondureñas, fortalecer la asistencia consular y reforzar la atención que se brinda en los centros de atención al migrante retornado, para garantizar una recepción digna, integral y ágil y facilitar la reintegración socioeconómica y psicosocial de los hondureños deportados o retornados al país.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, dijo que se espera con mucha incertidumbre y preocupación la resolución final que va a tomar la Corte Suprema en Estados Unidos para la situación de los hondureños que están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Hay incertidumbre, pero también hay un clima de que posiblemente no van a cambiar la última resolución que tuvo la Corte de Apelaciones, porque las políticas migratorias en Estados Unidos están endurecidas.

Recordó que el pasado 6 de abril, precisamente, la parte que presentó la demanda, que es la Alianza Nacional, pidió una revisión para ver de qué manera se podía continuar gozando con el TPS y que se les diera una audiencia, sin embargo, esa solicitud fue denegada.

No creo que haya un buen panorama, se está a la espera de una resolución que no sea positiva, sin embargo, Reyes recomendó esperar hasta el último momento.

Calificó de importante que los hondureños soliciten el cambio de estatus migratorio principalmente, los que tienen hijos mayores de 21 años o estén casados con una ciudadana o ciudadano americano.

Esto les puede parar una deportación en el caso que, la resolución de la Corte, sea a favor de la administración del gobierno de los Estados Unidos de suspender de manera definitiva el TPS, añadió.

Además, hizo énfasis en el importante el rol que puedan jugar las autoridades consulares, en Estados Unidos, brindando todo el apoyo necesario a los compatriotas en ese país.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, aboga para fortalecer los consulados en EEUU y dice son horas cruciales para decisión del TPS. #ProcesoDigital pic.twitter.com/c84h63hT4g — Proceso Digital (@ProcesoDigital) April 29, 2026

Creo que el panorama no es nada alentador para las personas hondureñas que están bajo la protección temporal, si se toma en cuenta que, en Honduras, hay también muchos desafíos en materia de salud, que cada día se vuelve más complejo, pero también el tema de la seguridad, que también nos está golpeando fuertemente, comparó.

Señaló que, los hondureños con más de 20 años de vivir en los Estados Unidos y que piensan que van a ser deportados ya sin la protección temporal, “tienen temor”, no quieren regresar y posiblemente muchos van a optar por irse a otros países para poder residir junto a su familia.

Sostuvo que se deben fortalecer las relaciones bilaterales para ver qué posibilidades se dan para los hondureños, por ejemplo, estar pendiente de las visas de trabajo, para que estas personas puedan trabajar de manera regular en Estados Unidos.

También reiteró que se debe reforzar la atención en los centros de atención al migrante retornado, ya que es necesario apoyarles, por una parte, porque hay personas que vienen y no traen fondos y por otra, hay quienes necesitan ser atendidos en su salud mental porque fueron separados de su familia.

La designación de TPS para Honduras y los beneficios asociados finalizó el 8 de septiembre de 2025, no obstante, el 31 de diciembre de 2025, un juez del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden que anulaba la decisión de poner fin al TPS.

Desde 1999, más de 55,000 personas migrantes hondureñas se encontraban amparadas en el TPS, medida que les fue otorgado por el gobierno de Estados Unidos luego de sufrir los estragos del huracán Mitch, ocurrido a finales de octubre de 1998, que golpeó fuertemente a Honduras. IR