Foro de Mujeres por la Vida realiza un plantón en SPS por el 11 aniversario de la muerte de Margarita Murillo

San Pedro Sula – La plataforma Foro de Mujeres por la Vida realiza este miércoles un plantón en la tercera avenida en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, exigiendo respuestas sobre el caso de la muerte de Margarita Murillo y los casos de femicidios.

La directora del Foro de Mujeres por la Vida, Carolina Sierra, comentó que esta fecha se conmemora del 11 aniversario de la muerte de la defensora Margarita Murillo.

Margarita Murillo fue una activista y defensora de los derechos humanos, campesinos y de la tierra que fue asesinada en 2014 en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés.

“A 11 años todavía no hay un indicio o una línea investigativa del Ministerio Público lo que implica un mensaje para los defensores del país”, dijo Sierra.

Mencionó que Honduras ya ha sido señalada como un país de riesgo para ejercer como defensor de derechos humanos.

Sierra indicó que preocupa los altos niveles de violencia, muertes violentas de mujeres e impunidad y la poca respuesta de la institución encargada de seguridad. AG