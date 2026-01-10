Foro de Madrid advierte que Libre quiere convertir Honduras en un refugio del “narcoterrorismo”

Tegucigalpa – La plataforma Foro de Madrid denunció este sábado que el Partido Libertad y Refundación (Libre) quiere convertir Honduras en un refugio del “narcoterrorismo”.

Señaló que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla han activado a su peón en Honduras, Manuel Zelaya Rosales, para ejecutar un golpe de Estado técnico, tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

El objetivo es criminal: mudar la sede del narcoterrorismo a Honduras y poner el Estado a su servicio, posteó en su cuenta de red social “X”.

Indicó que bajo el disfraz de una «revisión de actas», el oficialismo corrupto busca pisotear la voluntad popular que favoreció a la oposición.

Esta semana, se aprobó en el Congreso Nacional y se publicó en el diario oficial La Gaceta un decreto que ordena el recuento electoral cuando ya hay una declaratoria de los comicios generales.

“Esta maniobra ilegal, orquestada por el diputado usurpador Luis Redondo y ejecutada bajo las órdenes de Xiomara Castro, no es más que una farsa para imponer por la fuerza a Rixi Moncada, perdedora de la elección y operaria directa del delincuente capturado Nicolás Maduro y de la Cuba comunista”, explicó.

Reprochó que hay una maniobra de impunidad, asalto al poder y supresión de la voluntad popular.

Foro de Madrid advirtió que la designación de otro que no sea el ganador legítimo tiene un solo fin: establecer una tiranía satélite que sirva de santuario para los capos del narcotráfico y los actores criminales que han destruido a Venezuela.

“Honduras no puede permitir que la cúpula de Libre y sus cómplices políticos entreguen la soberanía nacional al crimen organizado internacional”, sentenció. AG