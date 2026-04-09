Formalizan acusación contra ocho policías militares por crimen de comerciante en Choloma

Choloma – El Ministerio Público formalizó en audiencia preliminar la acusación contra ocho miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) por el crimen de un comerciante en la ciudad de Choloma, zona norte de Honduras.

Los imputados responden a los nombres de juan Carlos Mejía Paz, Selvin Albino Galdámez Castro, Juan Ramón Almendares Soto, Darlin Amaliel Cruz Lara, Henry Alexander Becklem López, Luis Fernando Guillén Gonzales, José Jazmín Sosa Sosa y Noel Enmanuel García Ávila.

Los ocho policías militares son acusados de homicidio, encubrimiento y omisión del deber de perseguir el delito.

Según las investigaciones, el crimen ocurrió el 19 de mayo del 2024 en la aldea Monterrey en Choloma, cuando la víctima Ricardo Alberto Umaña no hizo caso a la parada en un retén militar.

Consecuentemente, el miliar Juan Carlos Mejía Paz hizo uso de su arma de reglamento, le disparó y una de las balas impactó en el cuerpo de la víctima. AG