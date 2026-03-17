Formalizan acusación contra dos policías que agredieron “sin razón” a menores en Intibucá

Tegucigalpa – Autoridades hondureñas dictaron auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva, contra los agentes de la Policía Nacional Yimy Arturo Méndez González y Cristian Alejandro García Sánchez, acusados del delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público, en perjuicio de dos menores de edad.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2025 durante la celebración del Día del Niño en el Centro Básico “José Cecilio del Valle”, en la comunidad de Agua Caliente, municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá, cuando los menores participaban en actividades recreativas.

De acuerdo con la acusación, los agentes policiales descendieron de una patrulla y agredieron físicamente a los niños sin justificación, provocando que uno de ellos presentara dificultades para respirar y perdiera el conocimiento, mientras el otro recibió golpes en el pecho.

Tras la agresión, los menores de edad fueron trasladados a una clínica local y posteriormente al hospital de La Esperanza, Intibucá, para recibir atención médica.

El proceso judicial continuará conforme a lo establecido por la ley, se informó. (RO)