Formal procesamiento y prisión preventiva contra conductor de grúa implicado en trágico accidente en Comayagua

Comayagua – El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Comayagua, logró que se dictara auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva en contra del conductor de una grúa involucrada en el accidente de tránsito registrado el pasado 17 de junio, donde fallecieron siete agentes de la Policía Nacional y otras 29 personas resultaron lesionadas.

Al ahora imputado se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria.

De acuerdo con los hechos que sostiene la Fiscalía, el accidente se registró en el kilómetro 51 de la carretera CA-5, a la altura de El Rodeo, La Villa de San Antonio, Comayagua, cuando la grúa, que se desplazaba en dirección de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, y circulaba a una velocidad no prudente para las condiciones de la vía, caracterizada por una curva y una pendiente descendente.

Como resultado, el conductor perdió el control del vehículo, volcándose e invadiendo el carril contrario, donde impactó inicialmente contra un autobús propiedad de la Secretaría de Seguridad y posteriormente contra un vehículo tipo cabezal.

Producto del fuerte impacto fallecieron los siete agentes policiales y 29 policías resultaron con lesiones de diversa consideración.

Las diligencias investigativas, apoyadas en análisis técnicos y periciales, permitieron establecer indicios suficientes sobre la responsabilidad del imputado en la ocurrencia del siniestro vial, el cual además ocasionó cuantiosos daños materiales, incluyendo la pérdida total del autobús asignado a la Policía Nacional.

Tras valorar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el imputado, quien continuará privado de libertad mientras avanza el proceso penal en su contra. JS