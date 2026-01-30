Formal procesamiento por talar árboles y edificar una supuesta iglesia sin permisos dentro del Parque Nacional La Tigra

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) logró un auto de formal procesamiento contra el ciudadano German Edgardo Flores Sierra, a quien se le supone responsable de los delitos de explotación ilegal de recursos naturales agravado y urbanización ilegal en perjuicio del orden territorial del Estado de Honduras.

Según la investigación, el 5 de diciembre de 2023, tras una denuncia formal que alertaba sobre el corte de dos árboles de pino y la edificación de una estructura destinada a una supuesta iglesia. Estas actividades se realizaron en el sector conocido como La Tejera, ubicado dentro de la zona de amortiguamiento y la subzona de manejo intensivo del Parque Nacional La Tigra.

Tras las investigaciones y la recopilación de pruebas, el Ministerio Público constató que Flores Sierra no contaba con permisos de ningún ente administrativo para realizar el aprovechamiento forestal ni la construcción. El plan de manejo de esta área protegida es estricto al prohibir el establecimiento de nuevos asentamientos humanos o edificaciones de cualquier tipo.

En virtud de lo establecido en el artículo 347 del Código Penal, el órgano jurisdiccional competente tiene la facultad de ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la restitución del suelo a su estado anterior. Esta medida se complementa con lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal, el cual instruye a jueces y magistrados a adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos del delito y se recupere el estado original del entorno afectado. JS