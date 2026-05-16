Formal procesamiento para exalcalde Adán Fúnez y seguirá preso por asesinato de Juan López

Tegucigalpa – Un juez hondureño decretó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el exalcalde Adán Fúnez implicado en el asesinato del ambientalista Juan López, hecho ocurrido en septiembre de 2024 en Tocoa, Colón.

– La audiencia culminó al filo de las 4.05 de la mañana de este sábado.

En el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, desarrolló la maratónica audiencia inicial en la causa contra Adán Fúnez Martínez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. A los tres les aplicaron la misma resolución.

Los tres imputados quedan presos mientras continúa el proceso penal.

A los señalados se les supone responsables a título de autores intelectuales del delito de asesinato en perjuicio del ambientalista y exregidor Juan Antonio López, además son acusados por asociación para delinquir.

La audiencia, que se extendió por más de 12 horas se realizó con las partes procesales en forma presencial y los imputados comparecieron por la plataforma Zoom.

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El caso ha generado amplia atención pública y seguimiento por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientalistas y sectores nacionales e internacionales que han exigido justicia por el asesinato del defensor ambiental.

Los tres imputados por el asesinato de Juan López.

Juan López era reconocido por sus denuncias relacionadas con la defensa de los recursos naturales y señalamientos sobre presuntas irregularidades vinculadas a la explotación ambiental en la zona de Tocoa, Colón.

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El exedil fue capturado el martes de esta semana en el marco de las investigaciones por el crimen de López, ambientalista y regidor municipal asesinado en septiembre de 2024, caso que generó condena nacional e internacional por tratarse de un reconocido defensor del medio ambiente y la tierra. JS