Formal procesamiento contra director de centro educativo por negar el derecho a educación de un menor

Tegucigalpa – El juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento contra Oscar Ismael Reyes Corea, director de un centro educativo privado, a quien se le supone responsable del delito de desobediencia tras incumplir una orden judicial orientada a la restitución del derecho fundamental a la educación de un adolescente.

El origen de este proceso legal se remonta a la negativa del encausado de matricular a un menor de edad que cursaba su último año de estudios. Ante este impedimento, la madre del afectado compareció ante el Ministerio Público, lo que dio lugar a la presentación de una solicitud de restitución del derecho a la educación ante el Juzgado de Letras de Niñez y Adolescencia. En fecha 9 de julio de 2025, dicho juzgado emitió sentencia declarando con lugar la solicitud, ordenando la inmediata restitución de este derecho fundamental al niño.

A pesar de que el señor Reyes Corea, a través de su apoderado legal, interpuso un recurso de apelación, la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán confirmó la sentencia de manera unánime.

El fallo judicial ratificó que el menor debía ser reintegrado a sus clases a partir del 8 de septiembre y estipuló que el centro educativo debía costear los gastos de la atención psicológica en los que incurrió la madre del ofendido, además de ofrecer una disculpa pública durante un acto cívico en el mes de septiembre tanto al niño como a su madre. Además, se mandó dar estricto e inmediato cumplimiento a la orden judicial.

No obstante, el derecho a la educación del niño no fue restituido, y debido a esta acción, el adolescente no pudo graduarse, lo que derivó en la denuncia del director del centro educativo. IR