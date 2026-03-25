Formal procesamiento con medidas distintas a prisión en caso Chequesol

Tegucigalpa – La justicia hondureño dictó este miércoles auto de formal procesamiento para una docena de imputados en el caso conocido como Chequesol. A todos los acusados, incluida la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona, se les otorgaron medidas distintas a la cárcel.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva expresó que el juez que conoce la causa determinó, entre las medidas distintas a la prisión, presentarse a firmar el libro de control a sede judicial, no salir del país, quedar al cuidado de sus apoderados legales y no tener comunicación con el resto de los procesados.
En el caso de la diputada Isis Cuéllar, ella sigue suspendida del cargo mientras dure el proceso penal que ahora pasa a audiencia preliminar.
Asimismo, el fallo judicial determina que los 67 delitos de fraude se subsumen en el presunto ilícito de fraude continuado.
La acusación retrata un fraude millonario y desvío de fondos destinados a programas sociales, supuestamente utilizados en campañas electorales.
Durante la audiencia inicial se debatieron más de 80 medios de prueba (documentales y testificales). Y en el debate se solicitó una reparación económica al Estado por la cantidad desfalcada.
Los 12 acusados
1.- Isis Carolina Cuéllar Erazo (Diputada)
2.- José Carlos Cardona Erazo (Exministro de Sedesol)
3.- Rosy Yanira Martínez González
4.- Luis Manuel Fernández García
5.- Jennifer Nazareth Martínez Suazo
6.- Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga
7.- José Manuel Cerrato Villanueva
8.- Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler
9.- Eliud Reinery Aguilar Pineda
10.- Eleny Kassandra Gáleas Arias
11.- Ilsy Valeska Baquedano Mejía
12.- Iris Paola Pérez Moreno
El caso del “Chequesol” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre). JS