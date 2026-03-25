Formal procesamiento con medidas distintas a prisión en caso Chequesol

Tegucigalpa – La justicia hondureño dictó este miércoles auto de formal procesamiento para una docena de imputados en el caso conocido como Chequesol. A todos los acusados, incluida la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona, se les otorgaron medidas distintas a la cárcel.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva expresó que el juez que conoce la causa determinó, entre las medidas distintas a la prisión, presentarse a firmar el libro de control a sede judicial, no salir del país, quedar al cuidado de sus apoderados legales y no tener comunicación con el resto de los procesados.

En el caso de la diputada Isis Cuéllar, ella sigue suspendida del cargo mientras dure el proceso penal que ahora pasa a audiencia preliminar.

Asimismo, el fallo judicial determina que los 67 delitos de fraude se subsumen en el presunto ilícito de fraude continuado.

La acusación retrata un fraude millonario y desvío de fondos destinados a programas sociales, supuestamente utilizados en campañas electorales.

Durante la audiencia inicial se debatieron más de 80 medios de prueba (documentales y testificales). Y en el debate se solicitó una reparación económica al Estado por la cantidad desfalcada.

Los 12 acusados

1.- Isis Carolina Cuéllar Erazo (Diputada)

2.- José Carlos Cardona Erazo (Exministro de Sedesol)

3.- Rosy Yanira Martínez González

4.- Luis Manuel Fernández García

5.- Jennifer Nazareth Martínez Suazo

6.- Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga

7.- José Manuel Cerrato Villanueva

8.- Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler

9.- Eliud Reinery Aguilar Pineda

10.- Eleny Kassandra Gáleas Arias

11.- Ilsy Valeska Baquedano Mejía

12.- Iris Paola Pérez Moreno

El caso del “Chequesol” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre). JS