Forlán: «Nunca me hubiera imaginado llegar a jugar en el tenis profesional»

Redacción deportes.- Diego Forlán ha hecho realidad uno de sus sueños y a sus 45 años va a experimentar en el tenis profesional. El legendario delantero uruguayo, que nunca ha ocultado su destreza con la raqueta, disputará del 11 al 17 de noviembre el torneo de dobles del challenger de Montevideo junto al argentino Federico Coria.

Desde que se retiró del fútbol ha participado en el circuito senior de la ITF, para mayores de 30 años. El exjugador del Manchester United, el Atlético Madrid y Villarreal, entre otros, 112 veces internacional con Uruguay, con quién ganó la Copa América -el logro del que más orgulloso se siente-, atiende a la Agencia EFE semanas antes de saltar a la pista.

Pregunta: Todos sabíamos un poco de lo bien que se le ha dado siempre y lo que le gustaba el tenis; al final, ha sido una realidad, no?

– Respuesta: «Si se me hubiera preguntado hace tiempo si iba a estar jugando al tenis así, cuando era jugador de fútbol, la verdad es que ni me lo hubiera imaginado. Después de que dejé de jugar empecé a jugar al tenis y bueno, partido va, partido viene, y tratando de mejorar y mejorar. Te anotas para campeonatos. Pierdes primero en primera ronda, después en segunda ronda, empiezas a llegar más cerca de las semifinales, de una final, de ganar. Empecé a apuntarme a los ITF, que son muy competitivos, muy lindos, a tener la oportunidad de viajar y ahí empezó a gustarme más, a entrenar más también.

«Y esta oportunidad se dio porque Nacho Carou que es mi amigo y que juega al tenis, integrante del equipo de Uruguay de Copa Davis, me dijo de jugar varios ‘futures’ con él en algún torneo.. En principio no me animé, no quise. También estaba de vacaciones, y bueno, ahora, bromeando le había comentado Federico Coria y le dijo que iba a jugar el Challenger de uruguay de pareja con Diego y pensé que era broma. y al organizador del torneo, Diego Pérez, que además es el primo del entrenador mío, (Enrique Pérz Cassarino) ‘Bebe’ que ha sido entrenador de varios españoles como Alex Corretja, Alex Calatrava, Pato Clavet y muchos otros, y me dijo si quería jugar y si tenía ganas de apuntarme, que le dijo Fede que iba a jugar con vos y tal. Y le dije que sí, que no tenía ningún problema. Y bueno, ahí salió la invitación y esta posibilidad de poder jugar el torneo».

P: ¿Alguna sensación especial?

– R: «No, a ver, obviamente que va a ser una situación dura, difícil en el hecho del nivel que vas a jugar y contra los jugadores que vas a jugar. Pero bueno, como te digo es para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de jugar. Es ser un exjugador de fútbol profesional y tener la oportunidad de ser un tenista profesional, aunque sea por un partido, es un lujo que muy pocos se dan en este mundo».

«Y, bueno, la verdad que poder hacerlo, la verdad que agradezco, tanto a Diego como a Fede Coria, por darme la oportunidad de ser compañero de dobles con él y nada… Como te digo todo, todo ganancia, es todo disfrutable y bueno entrar en la cancha, en la cancha número 10 de Carrasco Lawn Tennis Club que es mi club y con toda la gente que va a ver, amigos, familiares, mis hijos, la verdad que va a ser un sueño».

P: ¿Con qué se queda del fútbol y con qué se queda del tenis?

– R: «Son cosas diferentes, yo obviamente esto será ahora y esto de jugar este partido de ATP.. pero en realidad juego más a nivel amateur por más que disfruto muchísimo y son desafíos grandes. Del fútbol, estoy agradecido de la carrera que tuve y lo que pude hacer a lo largo de los 21 años que fue a nivel profesional; y del tenis, disfrutando como te digo de cada momento y disfrutando ahí, a dos semanas de este debut a nivel profesional, para mí es todo, todo un privilegio».

P: De niño destacaba en las dos especialidades deportivas. ¿Por qué el fútbol al final y no el tenis?

– R: «No, en el tenis obviamente jugaba bien y era chico; de ahí a que fuese un jugador profesional nunca lo vamos a saber y no sé si tenía nivel en ese momento de poder hacerlo; pero la verdad que el fútbol se da más porque mi abuelo jugó, mi papá jugó, mi hermano jugó y bueno, decidí jugar al fútbol porque la verdad que ese era el deporte que más disfrutaba de hacer siempre».

P: Es un poco la situación que vivió Rafa Nadal pero al revés. Destacaba en tenis y fútbol y al final optó por el tenis. Y otra similitud es que los dos son diestros pero juegan al tenis con la izquierda.

– R: «Sí, increíble. Yo de chico era derecho por lo que me decía mi hermano y dice que jugando ahí en el frontón del club dice que de un día para el otro empecé a pegarle zurdo y me quedé zurdo. La verdad que si una similitud; mi hijo, por ejemplo, los tres… los varones y la nena también les pasa lo mismo; pero el más chiquito de todos, hasta el día de hoy, que tiene tres años, no sé si es derecho o zurdo porque le pega con las dos, la agarra, le pega derecha, la agarra y le pega zurda, así que con la izquierda así que veremos. A medida que vaya pasando el tiempo o si juega con el, si juega con las dos o termina decidiendo si es para un lado o para el otro, todavía no lo sabemos»

P. ¿Se plantea el tenis como un hobby o se ha puesto algún objetivo?

– R: «No. Lo disfruto, me encanta hacerlo, me encanta jugarlo. Para mí es un deporte espectacular. Me gusta jugar mucho en tierra batida porque es como jugamos acá en Uruguay; pero bueno, seguir jugando ITF; la verdad que lo disfruto. Tenemos un grupo muy bueno acá, en el club, en el Carrasco Lawn Tennis, en tenis que se ha juntado, que tenemos la oportunidad de viajar. Es muy buen nivel en diferentes categorías y bueno la idea es…Hay un chico que jugaba, que llegó a jugar un poquito de Copa Davis; pero hubo también a nivel Universidad, que es Alberto Brau. Se juega muy bien, tiene 49 años y bueno, con él hablamos de tener la posibilidad de jugar un mundial juntos que se puede dar el año que viene en Turquía. Y bueno, y ver a ver cómo se va dando, pero la verdad que por ahora disfrutando de poder jugar y de hacerlo casi todos los días.

P: «¿Algún referente en el mundo de la raqueta?.

– R: «En el caso de los zurdos, en el caso de Rafa siempre tienes una debilidad por los zurdos; De la manera que él… el esfuerzo, como cada partido, su carrera, pero pues obviamente también lo que es Roger Federer, lo que es Novak Djokovic.. los tres son espectaculares. Puedes empezarse a mirar. Me gustaba mucho ver a Goran Ivanisevic, también Boris Becker en su momento,.. yo que sé… devoluciones como la de la de Andre Agassi, la volea de en su momento de Patrick Rafter… aquel que le gana la final de Wimbledon le gana Ivanisevic a Rafter. ¿Me acuerdo? No sé.. Ivan Lendl, Pete Sampras, grandísimos jugadores ahí; a ver, hoy en día disfruto mucho ver a todos».

P: Estamos ante el final de una época. Se fue Roger Federer, se va Rafa Nadal, queda Djokovic algo..

– R: «Una pena, una pena, sí, la verdad que es una pena para nosotros, tengo que hacer unos agradecido por haber tenido a esos tres fenómenos compitiendo y siempre estando ahí; Y el nivel que siempre, siempre, siempre se apañaban entre ellos para estar peleando por semifinales o finales y ganando los Grand Slam. La verdad que había muy poco hueco para aquellos pobres que les ha tocado estar en esa en esa época. Pero para nosotros, que hemos tenido la oportunidad de verlo, la verdad que maravilloso. Todavía queda Djokovic, pero el caso de Nadal y Federer.. esas finales épicas que han tenido en Roma, en Montecarlo, en obviamente Roland Garros, de lo que fue Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos el Australiano Open…Y así va los Masters Series que han tenido, la verdad que maravilloso.. Y Djokovic que se ha metido en esa lucha de ellos dos y compitiéndole a un grandísimo nivel también»

P: Sigue pendiente del fútbol? Del fútbol español? ¿De sus equipos el Villarreal y el Atlético Madrid? ¿Sigue de cerca la actualidad?

-R: «Sí, sí; obviamente que no miro los partidos todos los días. Pero justo vi el del sábado. Si no me equivoco fue el Villarreal que ganó y se puso ahí en una buena posición de puestos de Champions y bueno, que a la vez perjudicó y terminó complicando más la derrota del domingo que tuvo el Atlético Madrid con el Betis ahí en Sevilla. Pero sí, obviamente que miro mucho la el fútbol español y obviamente lo que fue el clásico, la derrota del Real Madrid; el partido no tuve la oportunidad de verlo porque estaba haciendo cosas, pero sí vi imágenes, vi los goles. Siempre atrae al tanto. Sí, no solo de España, sino de varias ligas. Cuando hay unos partidos como hay la Premier, como hay en Italia, en el Calcio. Diferentes lugares, disfruto mucho lo que es ver deporte en sí, veo mucho tenis, veo mucho pádel, veo mucho fútbol, fútbol americano también me gusta y deportes. La verdad que en eso siempre que hay me gusta verlos».

P: ¿Y echa de menos la vida como deportista profesional?

– R: «No, la verdad que lo vivía con una intensidad muy, muy grande.Estaba solo en ese momento. No, no tenía hijos. Entonces me permitía dedicarme en el 100% y hoy estoy en otra etapa de mi vida. La verdad que obviamente, si me decís sí me encantaría.. pues sí; pero no me estoy, no estoy imaginándome cosas que sé que no las puedo, no puedo lograrlas. Prefiero más perseguir sueños que sé que puedo llegar a cumplirlos o por lo por lo menos tener esa posibilidad de luchar por ellos; pero algo que sé que no va a volver. Trato de no ponérmelo en la cabeza porque no, no va a tener sentido, no, entonces lo disfruté muchísimo. Fui un privilegiado y hoy tengo la oportunidad de disfrutar, de estar con mis hijos, de estar en Uruguay, con mi hermano. Somos los dueños de un equipo profesional que está en Tercera División».

«De ver a mis hijos crecer, jugar, acompañarlos, poder estar con ellos, estar con mi mujer, la verdad. Y en eso diferente, otra adrenalina, nada que ver a lo que era cuando jugaba, pero como te digo, la vida va por momentos, por etapas, y lo disfruté muchísimo y esto lo disfruté muchísimo también».

P: ¿Con qué se queda de toda aquella etapa? ¿Usted ganó mucho?

– R: «Es difícil, son muchas cosas, en cada equipo la verdad que he disfrutado muchísimo, no importa, no, no, no importa el resultado que haya tenido, hay muchísimas cosas. Obviamente que si me decís, a mí el vestir la selección de tu país y tener la oportunidad de ganar un título es todo, no? Y ganar una Copa América, con tu selección es maravillosa después títulos y cosas que he ganado con diferentes equipos que me ha tocado, también, y lo que he vivido, la gente que he conocido, tengo muchísimas amigos en diferentes partes del mundo que hasta el día de hoy tengo la oportunidad de estar en contacto. La verdad que un agradecido de todo lo que me ha tocado vivir».

P: El fútbol uruguayo está al alza con grandísimos jugadores, Fede Valverde, Jose María Giménez, Darwin Núñez, Ronald Araújo… O sea, hay una camada ahora espectacular. ¿Diego, es un buen momento?

R: «Hay una muy buena camada, con un buen entrenador, con mucha experiencia, así que la verdad que contentos e ilusionados de cara a lo que se viene, que es la Copa del Mundo 2026, así que esperemos poder clasificar. Y bueno, hemos tenido una muy buena Copa América en este verano. Estuvimos ahí cerca de poder jugar una final, no se dio, pero, pero bueno, esperemos que haya revancha en 2026».

P: ¿No tiene idea de volver al a un banquillo?

– R: «Veremos, veremos. Por ahora. Como te digo, estoy manejando un equipo de fútbol profesional. No es lo mismo que estar entrenando, pero la verdad que lo disfruto mucho, lo que es la organización, la planificación. El estar ahí acompañando, tenemos muchos chicos en todo lo que son todos los chavales y la primera visión, así que estamos muy contentos con eso»

P: Después de Montevideo. ¿Va a intentar seguir un poco más a nivel profesional?

– R: «No. Salvo que sean invitaciones, bienvenidas sean; pero lo mío más a nivel amateur. Obviamente que ellos están a un nivel mucho más importante que el mío. Sin lugar a dudas se dedican a esto y es diferente. Yo lo disfruto muchísimo. Me encanta y agradecido de poder ser compañero de dobles de Coria y bueno, haber sido invitado por Diego Pérez para el Torneo. Pero como te digo, si viene la invitación de alguien que organiza el torneo y me quiere invitar a que participe de algún doble más se tendrá que ver, analizar y no tendría ningún problema; Pero va más por ese lado»

P: ¿Ha aumentado su preparación para este reto?

– R: «Sí. Sí, necesito un poquito porque estás hablando de otro nivel, pero me viene bien, me viene bien porque aparte, de paso, mejoro para el nivel que estoy jugando yo, que no es ese nivel que tengo que jugar en el torneo»./ir