‘Forever Tango’ aterriza en el Principal de Zaragoza con un viaje por la historia del género argentino

Zaragoza .- El espectáculo internacional ‘Forever Tango’ pisa el escenario del Teatro Principal de Zaragoza para ofrecer una experiencia cultural que recorre el alma y la evolución del tango argentino desde sus orígenes hasta la actualidad.

El espectáculo, creado y dirigido por el músico y productor argentino Luis Bravo, llega a Zaragoza desde este jueves hasta el domingo 10 de mayo tras triunfar durante cinco temporadas en Broadway con una propuesta que combina danza y música en directo.

Una experiencia que nació en 1990 y tras 36 años ya ha recorrido los cinco continentes. “Son cuatro o cinco generaciones de bailarines y músicos que han pasado por esta obra”, ha expresado Bravo.

La actuación reúne sobre el escenario a una orquesta en directo formada por once músicos, un vocalista y catorce bailarines que tratan de reflejar diferentes estilos y épocas del tango.

Evento cultural mezcla de razas y gentes

Para el director, este arte es un evento cultural herencia de una mezcla de razas y gentes que fueron a poblar Argentina a partir del siglo XIX. “Llegaron a nuestro país con su cultura, su música, sus idiomas, sus idiosincrasias”, ha relatado.

Durante décadas, el tango, como todo arte viviente, sufrió una transformación causada por los cambios políticos, sociales y culturales. Llegaron entonces nuevos poetas y letristas del tango que «dejaron atrás el carácter prostibulario» de este arte.

La función parte de este fenómeno que nació en el suburbio marginal de Buenos Aires y evoluciona hasta las nuevas manifestaciones del género. “No es una enciclopedia del tango”, ha apuntado el director sobre las características de la representación.

‘Forever Tango’ es una obra que ha sido vista por millones de espectadores en todo el mundo y ha recibido reconocimientos internacionales, entre ellos el premio al Mejor Musical de Gira otorgado por el Bay Area Theatre Critics Circle de San Francisco.

Como antesala de las funciones, el elenco del espectáculo ofreció una clase magistral de tango abierta al público zaragozano en el Teatro Principal.

Las representaciones tendrán lugar los días 7, 8 y 9 de mayo a las 20 horas y el 10 de mayo a las 19 horas en el Teatro Principal.