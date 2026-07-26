Forbes Centroamérica destaca nuevas medidas anunciadas por el BCH

Tegucigalpa – La revista financiera Forbes Centroamérica destacó en sus canales las nuevas medidas anunciadas por el Banco Central de Honduras (BCH).

El Banco Central de Honduras (BCH) anunció este lunes nuevas medidas para contener la inflación, que se situó en el 5,83% interanual en junio, asumiendo que el control de este indicador es una de sus metas primordiales a corto plazo, señaló Forbes Centroamérica en sus redes sociales.

El BCH anunció un conjunto de medidas para fortalecer la política monetaria y contener el aumento de la inflación.

El BCH aseguró que la economía nacional mantiene una evolución favorable gracias a una política monetaria que ha permitido preservar la estabilidad macroeconómica, impulsar la recuperación del crédito y fortalecer la posición externa del país.

Durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 1.2 % respecto al trimestre anterior, impulsado por el consumo privado, la inversión pública y el dinamismo de sectores como el agropecuario, la industria alimenticia y los servicios.

🇭🇳 El Banco Central de Honduras (BCH) anunció este lunes nuevas medidas para contener la inflación, que se situó en el 5,83% interanual en junio, sumiendo que el control de este indicador es una de sus metas primordiales a corto plazo. pic.twitter.com/jiMOsWijKE — Forbes Centroamérica (@Forbes_CA) July 24, 2026

En materia de inflación, el Banco Central reconoció que el incremento de los precios internacionales, sumado a factores estructurales internos y a la expansión monetaria registrada en años anteriores, elevó la inflación interanual hasta 5.83 % en junio de 2026, situándola por encima del promedio de Centroamérica.

El informe del BCH, también destaca una mejora significativa en el sector externo. Al 16 de julio de 2026, las Reservas Internacionales Netas aumentaron en 1,261.6 millones de dólares, alcanzando una cobertura equivalente a 6.7 meses de importaciones.

Como parte de su estrategia de mediano plazo, el Banco Central anunció que durante 2027 continuará fortaleciendo el marco de política monetaria con la implementación gradual de un esquema de metas de inflación, orientado a consolidar la estabilidad de precios y mejorar el funcionamiento del mercado cambiario. (RO)