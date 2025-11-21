Fonseca brinda por la Navidad y el fin de año con su nueva canción ‘Celebrar’

Bogotá.– El artista colombiano Fonseca estrenó este jueves su nueva canción ‘Celebrar’ con la que brinda por la vida en Navidad y en fin de año, una pieza que se suma a la tradición del cantante de publicar un tema cada diciembre, informó su equipo.

Juan Fernando Fonseca (Bogotá, 1979), ganador de nueve premios Latin Grammy 2025, ha hecho de las «emociones, la gratitud y los buenos deseos un sello único» con temas como ‘Canto a la vida’ y ‘La Promesa’, que se han convertido en «himnos para abrazar, recordar y mirar el futuro con esperanza», explicó el equipo en un comunicado.

La nueva canción de Fonseca es «una invitación para agradecer por los miles de motivos que todos tienen por estar vivos y juntos» y recuerda que «siempre hay razones para brindar», agregó la información.

«Me alegra el corazón agradecerle a la vida por medio de mis canciones y presenciar lo que eso genera en los conciertos», destacó Fonseca, quien aseguró que «celebrar es agradecer por los que queremos, por el presente, por los momentos que quedan guardados en el corazón».

El tema reúne melodías «optimistas» y un «espíritu festivo» para convertirse en «la banda sonora de las reuniones familiares, los encuentros con amigos, las novenas, las cenas de Navidad y los brindis de fin de año», según el equipo del artista.

La canción está escrita por Fonseca, junto con Florentino Primera, Yasmil Marrufo y Andy Clay. EFE/ir