Fondo departamental no existe y lo actuado por comisión permanente fue legal, defiende Noé Pino

Tegucigalpa – El diputado de Libre, Hugo Noé Pino defendió que el Fondo Departamental no existe, por lo tanto no se puede derogar en el Congreso Nacional que presidirá Tomás Zambrano.

– Tachó de demagogo el discurso de Tomás Zambrano en la instalación de la primera legislatura.

“Ese decreto fue derogado en 2023, lo que sí existía era un fondo social a través de una norma presupuestaria 2023, 2024 y 2025, y como dicen que se operará a futuro que el diputado será gestor a solicitud de varias instituciones, eso es exactamente como funcionaba el fondo social”, arguyó.

Pino declaró que la bancada de Libre valorará cómo se presentará el decreto propuesto por la junta directiva del CN que hoy inicia funciones.

Sobre la ley de Empleo Temporal que se aprobará en la Cámara, dijo que espera que se tengan los consensos de las centrales obreras que son los representantes directos de los trabajadores.

Tachó de demagogo el discurso del presidente del CN, Tomás Zambrano, durante la instalación de la primera legislatura, al tiempo que criticó que se haya instalado en el estrado del hemiciclo una bandera provida porque -según dijo- Honduras es laica y debe respetarse todas las creencias.

Sobre la venta del avión presidencial anunciada por Zambrano, refirió que es otra mentira más porque el expresidente Juan Orlando Hernández viajó por el mundo en esa aeronave y que la presidenta Xiomara Castro no lo vendió por impasses legales.

Mientras, sobre la eliminación de la Comisión Permanente Legislativa, respondió que “eso nos da la razón que todo lo actuado en el Congreso anterior sobre la comisión permanente era válido porque sino no lo estarían derogando”. JS