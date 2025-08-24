Fonac pide a los hondureños que castiguen en las mesas a los candidatos que solo descalifiquen o insulten a otros

Tegucigalpa – El secretario del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera, señaló que los hondureños que castiguen en los centros de votación a los candidatos que solo se dediquen a descalificar o insultando a sus rivales.

Mencionó que no se debe tolerar a los aspirantes a cargos de elección popular que solo descalifiquen, insulten o manifiesten diatribas.

“Él que ande descalificando al otro con insultos o diatribas, a ese candidato hay que hacerlo a un lado, y los ciudadanos deben tener la capacidad de dar un mensaje a los partidos que queremos solo gente seria con planteamientos lógicos y resultados consistentes respecto al debate de ideas”, declaró Rivera.

Asimismo, pidió a la población hondureña que exija a los candidatos que ofrezcan soluciones reales a los problemas y necesidades.

Añadió que la ciudadanía quiere soluciones y planteamientos serios para resolver los problemas en el ámbito social, económico y seguridad.

Por otro parte, enfatizó que los hondureños deben salir masivamente el 30 de noviembre a ejercer el sufragio, que varias organizaciones realicen observación electoral y que los partidos políticos se comporten adecuadamente.

En otro tema, demandó a los partidos políticos que se preparen para el 30 de noviembre y que no quiere escuchar protestas por no tener representación en las mesas electorales y que el otro anda cometiendo fraude. AG