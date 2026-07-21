FOMO: la angustia de quedarse atrás

Gabriel Levy

La adopción acelerada de la inteligencia artificial dispara una nueva forma de angustia colectiva: el miedo a quedarse atrás.

Más de la mitad de los trabajadores estadounidenses declara preocupación por el futuro de su empleo y el 65 % de los usuarios de IA teme rezagarse si no la incorpora con rapidez.

La psicología ya estudia el fenómeno con nombre propio: el FOMO de la inteligencia artificial.

De una broma universitaria a una escala científica

Por: Gabriel E. Levy B.

Patrick McGinnis acuñó el acrónimo FOMO, miedo a quedarse fuera por sus siglas en inglés, en un artículo satírico que publicó en mayo de 2004 en The Harbus, el periódico estudiantil de la Escuela de Negocios de Harvard. La explosión de las redes sociales convirtió aquella ocurrencia en un concepto global y el Diccionario Oxford lo incorporó en 2013.

Ese mismo año, el psicólogo Andrew Przybylski y su equipo validaron el término en la revista Computers in Human Behavior. Lo definieron como la aprehensión de que otros puedan estar viviendo experiencias gratificantes de las que uno está ausente y crearon la escala de diez ítems que la investigación sigue utilizando. Dos décadas después, la inteligencia artificial le dio al concepto una segunda vida. En 2025, la revista Telematics and Informatics publicó la primera escala de FOMO aplicado a la IA, con tres dimensiones: ansiedad por el atraso tecnológico, preocupación por el acceso a las herramientas y angustia por los beneficios que otros ya estarían capturando.

Las cifras de una angustia medible

Los datos confirman que el malestar excede la anécdota. El Centro de Investigaciones Pew encuestó a 5.273 trabajadores estadounidenses y encontró que el 52 % se declara preocupado por el futuro de la IA en su trabajo, mientras el 33 % se siente abrumado. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, la sensación de agobio sube al 40 %.

La Asociación Americana de Psicología detectó en 2023 que el 38 % de los trabajadores teme que la IA vuelva obsoletas sus funciones. Entre quienes cargan con ese temor, el 64 % reportó tensión o estrés durante la jornada, frente al 38 % de quienes no lo sienten. La consultora EY midió el fenómeno con otra lente: el 71 % de los empleados estadounidenses se declaró ansioso frente a la IA y el 65 % temía perder su empleo por su causa. Gallup, por su parte, documentó el ascenso del FOBO, el miedo a volverse obsoleto, que pasó del 15 % de los trabajadores en 2021 al 22 % en 2023. Una encuesta de KPMG divulgada a finales de 2025 elevó la alarma: el 52 % teme que la IA termine reemplazando su puesto.

El miedo como estrategia de mercado

La propia industria alimenta buena parte de esta ansiedad. El Índice de Tendencias Laborales de Microsoft reveló en 2024 que el 79 % de los líderes empresariales considera imperativo adoptar IA para competir, aunque el 59 % admite que no sabe medir sus ganancias de productividad. El mismo estudio encontró que más de la mitad de los empleados oculta el uso de estas herramientas por miedo a parecer reemplazable. En la edición de 2026, el 65 % de los usuarios confesó temor a rezagarse si no adopta la IA con rapidez.

Las investigadoras Emily Bender y Alex Hanna, autoras del libro The AI Con, sostienen que el bombo publicitario de la IA se apoya en el miedo a quedarse fuera: si usted no se sube a la ola, quedará atrás. Los capitales de riesgo reproducen esa lógica y financian empresas etiquetadas con IA sin modelos de negocio sólidos, con tal de no perderse la próxima gran apuesta.

América Latina entre la presión y la cautela

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial de 2025, elaborado por la Cepal y el Centro Nacional de IA de Chile, ubica a Chile, Brasil y Uruguay a la cabeza de la adopción regional, con Colombia siguiéndoles de cerca. La firma Cintel encontró que el 44 % de los colombianos teme que la IA afecte su empleo futuro, aunque el 48 % ya utilizó alguna de estas herramientas.

El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario calculó, con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, que 5,9 millones de ocupados en Colombia, el 25,8 % del total, presentan alta exposición a la IA y, a la vez, alta complementariedad con ella. Su líder, Andrés García-Suaza, insiste en que la formación funciona como habilitador: a mayor nivel educativo, mayor capacidad de convertir la tecnología en aliada. En Argentina y Uruguay, la primera encuesta nacional sobre adopción de IA registró sentimientos encontrados, pues el entusiasmo y las expectativas altas conviven con el nerviosismo por la privacidad y el empleo.

Salidas frente a la angustia

La psicología explica el fenómeno con mecanismos conocidos. La comparación social empuja a medirse contra colegas que presumen dominar cada herramienta nueva. La aversión a la pérdida, descrita por Daniel Kahneman y Amos Tversky, hace que el cerebro sienta las pérdidas potenciales con más fuerza que las ganancias equivalentes. La incertidumbre sobre el futuro laboral completa el cuadro y convierte cada lanzamiento tecnológico en un recordatorio de todo lo que aún falta por aprender.

La evidencia también señala antídotos. La investigación publicada en Telematics and Informatics identificó la alfabetización en IA como el principal factor protector frente a la ansiedad: quien comprende la tecnología deja de temerle como a una caja negra. La Asociación Americana de Psicología recomienda a las empresas comunicar con transparencia el impacto de la IA en los puestos e involucrar a los empleados en la selección de herramientas. En el plano individual, los especialistas sugieren higiene informativa: límites a la exposición de noticias tecnológicas, foco en lo controlable y desconexión planificada. El objetivo razonable consiste en entender qué aporta la tecnología al oficio propio, en lugar de perseguir cada novedad del mercado.

En resumen

El FOMO saltó de las redes sociales a la inteligencia artificial y hoy dispara niveles medibles de ansiedad y angustia laboral en todo el mundo. Las encuestas de Pew, la APA, EY y Gallup documentan el malestar, mientras la industria tecnológica lo amplifica como argumento de venta. La alfabetización en IA, la comunicación transparente dentro de las empresas y la higiene informativa individual aparecen como los antídotos más eficaces frente al miedo a quedarse atrás.