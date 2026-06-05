FOHM pide al Gobierno que reunión entre ambas partes sea televisada

Tegucigalpa.- La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) informó que fue convocada por el gobierno del presidente Nasry Asfura para sostener una reunión este viernes, en el marco de las negociaciones relacionadas con las demandas del gremio docente.

En ese sentido, los dirigentes magisteriales solicitaron que el encuentro sea transmitido públicamente y de manera televisada, con el propósito de garantizar la transparencia del proceso y que la población conozca de primera mano los planteamientos y compromisos que se discutan durante la mesa de diálogo.

Según la federación, el único punto que llevarán a la reunión será la exigencia del reajuste salarial para los docentes, una demanda que ha sido reiterada por las organizaciones magisteriales en los últimos meses.

Los representantes del magisterio señalaron que esperan que el Gobierno presente respuestas concretas a sus peticiones y reiteraron su disposición al diálogo, siempre que las negociaciones se desarrollen con apertura y transparencia.

La reunión se produce en medio de las acciones de presión emprendidas por el sector educativo para exigir mejoras salariales y el cumplimiento de sus derechos laborales. IR