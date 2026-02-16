FMI: visita está orientada a apoyar políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo

Tegucigalpa- Una misión del personal del Fondo Monetario Internacional (FMI), proveniente de Washington, D.C., se encuentra en Tegucigalpa del 16 al 20 de febrero de 2026, con el objetivo de reunirse con las nuevas autoridades del país y dialogar sobre las prioridades de política económica, informó el organismo.

La delegación es encabezada por Emilio Fernández-Corugedo y forma parte de una práctica habitual del organismo internacional tras la toma de posesión de un nuevo gobierno. La visita se enmarca en la relación continua entre el FMI y Honduras, orientada a apoyar políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo.

Según informó el organismo, el presidente Nasry Asfura y su equipo económico han mostrado apertura y compromiso para mantener un diálogo transparente y constructivo con el FMI, facilitando desde ya el intercambio de información.

Durante la estadía, la misión sostendrá reuniones con funcionarios del Gobierno, representantes del sector privado y otros actores relevantes, con el propósito de analizar la situación económica del país, conocer la visión de las autoridades y sus prioridades de política pública.

El FMI destacó que, a través del diálogo y el análisis técnico, apoya a sus países miembros en el diseño e implementación de marcos de política robustos, liderados por cada gobierno, con el fin de fortalecer la estabilidad económica, la confianza y el crecimiento sostenible, protegiendo al mismo tiempo a los sectores más vulnerables.

Finalmente, el organismo a través de su comunicado oficial reiteró que continuará trabajando de manera estrecha con las autoridades hondureñas para afianzar la base técnica de la relación y acompañar los esfuerzos del país en materia de desarrollo económico.LB