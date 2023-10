Flujo migratorio sigue imparable por el oriente y sur de Honduras

Tegucigalpa – El ingreso de migrantes de diferentes nacionalidades sigue imparable por las distintas fronteras entre Honduras y Nicaragua, tanto en el oriente como en el sur del país.

-Son constantes las denuncias de los migrantes que pagan su transporte para trasladarse a la frontera entre Honduras y Guatemala.

Tal es el caso de una familia venezolana compuesta por cuatro adultos y dos menores quienes lograron llegar hasta la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, estando en la ciudad industrial se instalaron en uno de los parques a pedir dinero y poder pagar el transporte hasta Ocotepeque zona fronteriza con Guatemala.

La sorpresa que se llevó la familia fue que en dos días ya la empresa de transporte no estaba cobrando 37 dólares sino que 50 dólares a cada uno. “Nosotros somos pobres, venimos caminando por los diferentes países para lograr nuestro objetivo, la gente ha sido muy generosa con nosotros pero no es justo que en un abrir y cerrar de ojos le hayan incrementado al pasaje, ahora no sabemos qué hacer, tenemos que seguir pidiendo para completar el dinero”, lamentó una de las venezolanas.

Más de 416 mil migrantes

Más de 416 mil migrantes irregulares han ingresado a Honduras en lo que va de 2023, una cifra récord que duplica la cantidad de extranjeros que entraron al país durante 2022 y que muestra la crisis migratoria en América, que ha «rebasado» las capacidades de los Estados.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras entre el 1 de enero y el 22 de octubre 416 mil 438 migrantes habían entrado al país centroamericano de manera irregular.

La gran mayoría de los viajeros son venezolanos, cerca de 182 mil, haitianos (52 mil 454) y cubanos (60mil 923). Les siguen los ecuatorianos, con 38 mil 239, colombianos (9 mil 262), chinos (7 mil 462) y senegalés (7 mil 179), según cifras del INM.

Albergues llenos

El creciente flujo migratorio ha llevado al límite las capacidades del Estado y de los organismos internacionales, instituciones y de las personas de buen corazón que ayudan a los migrantes en tránsito en el oriente del país.

Muchos de los migrantes son niños e incluso bebés, que van con sus padres siguiendo la ruta hacia Estados Unidos.

El padre Ferdinando Castriotti, quien se ha convertido en un ángel para los migrantes, detalló que no se están dando abasto con la cantidad de migrantes que están pasando por El Paraíso.

Indicó que diariamente son 300 los migrantes que están atendiéndoles, dándoles alimentación, apoyo psicológico y kit de higiene.

“Nos gustaría atender a más personas pero no hay los suficientes recursos para atender a más de esa cantidad”, lamentó.

Sostuvo que muchos migrantes transitan enfermos, ellos entran en su mayoría por puntos ciegos, se ha detectado un caso de tuberculosis gracias a que a la par de nuestro centro de atención hay un hospital y se les puede brindar atención médica.

Indicó que la Cruz Roja también está brindando el apoyo a los migrantes y confiando en Dios para que los migrantes puedan transitar y llegar a su destino.

“Estamos tocando la puerta de todos para brindar alimentación y un corredor humanitario donde un bus pueda llevar a los pobres más pobres hasta la frontera con Guatemala”, sostuvo.

Mientras que en la zona sur se ha incrementado el flujo de migrantes de nacionalidad haitiana que han abarrotado las instalaciones de migración y estaciones de buses.

Pese a la precariedad con la que transitan los migrantes en el país, los transportistas y las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), han denunciado irregularidades que en vez de beneficiar a los migrantes les agudiza más su tránsito por el país.

Denuncias y acusaciones

La representante de los transportistas de Tatumbla, Aby Lagos, denunció al delegado del IHTT, Jairo López, por cobro de coimas por trasladar a migrantes.

“No soportamos ser víctimas de la extorsión que nos hace el delegado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre”, dijo Lagos a periodistas.

Aseguró que, como rubro, no están dispuestos a seguir pagándole coimas a Jairo López, delegado del IHTT y presentarán las pruebas correspondientes al Ministerio Público en Choluteca.

“Hablo en nombre de mis compañeros del sur que son intimidados por este señor, te vamos a desenmascarar, a partir de hoy no te vamos a dar los 3 mil lempiras que cobras para sacar las unidades”, sentenció Lagos.

Sostuvo que López envía a un representante para recolectar las coimas y las mismas se le empezaron a dar desde que se inició el traslado de los migrantes desde Choluteca hasta la frontera de Ocotepeque.

Por su parte, el delegado del IHTT, Jairo López, dijo que él no ha recibido ninguna coima por lo que los transportistas deberán demostrar las acusaciones.

Señaló que lo que existe es molestia de parte de los transportistas que intentaron meter buses desde Guasaule hasta la frontera de Honduras con Ocotequepe.

Estafas y usuras a migrantes

Mientras que en el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presentó el informé titulado “Relaciones Bilaterales EEUU-Honduras: analizando el gobierno socialista de Xiomara Castro” también menciona estafas y usuras a migrantes en tránsito por Honduras por parte de funcionarios.

En ese orden, se mencionó al comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte (IHTT), Rafael Barahona, de hacer cobros indebidos o excesivos a migrantes de distintas nacionalidades que hacen su travesía por Honduras.

De inmediato el funcionario salió al paso y desvirtuó las acusaciones, recordó que en el actual gobierno se aprobó una amnistía migratoria para migrantes irregulares que ingresan a Honduras que los exonera del pago de más de 240 dólares.

Además replicó que son los corruptos quienes apoyaron a hacer dicho informe que carece de validez.

Política de protección hacia los migrantes

Según el director del INM, Allan Alvarenga, el Gobierno hondureño busca garantizar un “trato digno” a los migrantes que ingresan al país a través de políticas de “protección” y no de “contención”.

El Gobierno está aplicando una “política de protección” a los migrantes y “no una política de contención”, así como una estrategia para fortalecer los Centros de Atención al Migrante (CAM) para dar una «atención integral» a los extranjeros que transitan por Honduras en su viaje hacia Estados Unidos, señaló Alvarenga a periodistas.

“Lo que se busca es garantizar (a los migrantes) un trato digno durante su estadía y tránsito en el país”, subrayó el director del INM, que reconoció que la cifra de personas que han ingresado a Honduras este año es “bastante alta”.

“Fortalecer la capacidad de respuesta”

El Gobierno hondureño, añadió, pretende además “fortalecer la capacidad de respuesta” del Instituto Nacional de Migración y otras instituciones para hacer un “abordaje no solo de migración, sino también uno estratégico con otros actores fundamentales”.

Alvarenga instó a las organizaciones internacionales y locales a continuar con «el apoyo y buenas respuestas» para abordar la migración desde un «enfoque más humanista»

Las autoridades de Honduras estiman que podría llegar a medio millón el número de personas que ingresen este año al país, muy por encima de las 188 mil 858 registradas en 2022 y las 17 mil 590 de 2021. IR