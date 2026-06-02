Florentino Pérez, sobre privatizar el Madrid: «Es justo lo contrario que queremos hacer»

Madrid.- El presidente del Real Madrid y candidato a la presidencia Florentino Pérez negó que quiera vender el club en un vídeo compartido por su candidatura en las redes sociales, y afirmó que «es justo lo contrario» lo que quieren hacer.

«El que dice eso o no se ha enterado o no quiere que usted se entere, porque es justo lo contrario lo que queremos hacer. Los que quieren engañar, que va a cambiar, lo que tienen ganas es de perturbar», añadió.

Advirtió sobre el peligro de la situación actual: «Viene una junta directiva sin escrúpulos, endeuda el club, lo arruina y, cuando no vale nada, situación que yo me encontré cuando llegué en el año 2000, se hace con el club por un euro, que lo hemos visto en otros clubes, y yo eso no quiero que pase en el Real Madrid, yo quiero que sea siempre de sus socios».

«Y ese peligro, además, puede venir desde dentro. Imagínese que viene una junta directiva que le da por hacer un millón de socios. Pues nos han quitado el club. Y yo quiero todo lo contrario: blindar esta posibilidad», apuntó.

Explicó de nuevo el cambio de modelo societario que propone: «El club va a seguir siendo siempre un club, con su presidente, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. El club puede crear una sociedad, que es 100 % del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que, si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada con una cosa simbólica a alguien que nos la valore».

Además, aseguró que ese inversor no tendría poder decisorio: «Si, llegado el momento, los socios decidimos dar entrada a un inversor con un máximo del 5 % para que nos valoren el club, esa marca, global o como sea, no va a mandar en el club ni va a participar en ninguna de sus decisiones. Esto corresponde a los órganos que tiene el club. Eso no es privatizar, es todo lo contrario: es dar la propiedad económica del club a los socios».

«Hoy el Real Madrid es de sus socios, indudablemente, pero es desde el punto de vista romántico, sentimental. Desde el punto de vista económico no tenemos nada. La auténtica propiedad es también siendo nosotros los dueños del valor que tenga el Real Madrid, y que lo pudieran heredar nuestros hijos cuando nosotros nos muramos», concluyó. EFE/ir