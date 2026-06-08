Florentino Pérez recibe al Papa en el Bernabéu y le obsequia una camiseta del equipo

Madrid- Florentino Pérez, presidente electo del Real Madrid, recibió este lunes al papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu y le obsequió una camiseta personalizada del equipo blanco.

Con motivo del encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio madridista, el presidente del club regaló al pontífice una camiseta con su nombre de pila (Robert F. Prevost) y el dorsal número 1, además de una réplica del estadio.

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El papa León XIV, por su parte, entregó una medalla al presidente del Real Madrid. EFE (AD)