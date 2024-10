Florentino Pérez: «Mbappé cumple el sueño de su vida»

Madrid – El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró, en su discurso de bienvenida al francés Kylian Mbappé, que este «cumple el sueño de su vida» al fichar por el conjunto madridista gracias a haber roto «las barreras y obstáculos» en el camino que le «conducía» al Santiago Bernabéu.

“Zidane, hace 12 años invitaste a la Ciudad Real Madrid a un niño que hoy es el protagonista de este acto. Ha llegado el momento de dar la bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que cumple el sueño de su vida. Damos la bienvenida a Kylian Mbappe», dijo.

“Querido Kylian. Ya estás en el Real Madrid. Bienvenido a tu casa y enhorabuena por haber conseguido tu sueño. Se muy bien lo que tú y tu familia sentís en estos momentos. Te enamoraste del Real Madrid siendo un niño, estuviste en este estadio con solo 13 años y ya te brillaban los ojos de emoción. Jamas olvidarás aquel día de diciembre de 2012 en el que Zidane te invirtió a conocer la Ciudad Real Madrid y que te encontrarás con esos jugadores a los que tanto admirabas”, prosiguió.

Florentino Pérez recalcó el esfuerzo que ha hecho Mbappé por vestir de blanco.

“Quiero que sepas que ese amor tuyo hacia el Real Madrid te ha dado la fuerza necesaria para romper todas las barreras y los obstáculos que en el camino que te conducía hasta este estadio. Desde niño has visto que este club tiene algo diferencial, en este estadio ocurren cosas que son difíciles, pero los madridistas sabemos por qué ocurren las noches mágicas, y es porque esta camiseta no se rinde nunca y esta afición estará siempre contigo hasta el final”, aseguró.

“Has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Estás aquí porque tú has querido, solo tu fuerza de voluntad ha sido capaz de superar las adversidades. Gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan para poder vestir hoy esta camiseta blanca, la de las 15 Copas de Europa”, continuó.

Además, Florentino Pérez quiso poner en valor el trabajo de Mbappé con su fundación ‘Inspired by KM’ que ayuda a los niños de París en su formación para la vida laboral. Unos valores que el presidente del Real Madrid aseguró que «comparte» con el club.

“Te acompaña tu familia. Ellos han visto tu esfuerzo y sacrificio para sobreponerte a todo y afrontar tus grandes desafíos. Llegas al Real Madrid con un gran palmarés. Te agradezco tu amor y pasión incondicional hacia el Real Madrid. Kylian, bienvenido a tu casa. Bienvenido al Real Madrid», concluyó Florentino. JS