Florentino Pérez: «Esto es el punto de partida para intentar ganar la Decimosexta»

Madrid – Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró este sábado, después de que su club ganara su decimoquinta Copa de Europa, que la victoria sobre el Borussia Dortmund es «el punto de partida» para ganar la decimosexta.

El máximo mandatario de la entidad madridista, en declaraciones a Televisión Española, se mostró ambicioso con sus jugadores, a quienes felicitó por la victoria en Wembley sobre el conjunto alemán con goles de Dani Carvajal y Vinícius Júnior (0-2).

«Estoy emocionado por ver a todos los aficionados que hay aquí y en el mundo. Eso cuenta, llevan en volandas a los jugadores hasta el triunfo. No hemos hecho una buena primera parte, pero hemos dicho «ahora» y no dudaba de nuestra victoria. Esto es el punto de partida para intentar ganar la decimosexta. Es la historia del Real Madrid. Estamos muy contentos, hemos ganado también la Liga y seguro que los aficionados están muy satisfechos. Todos son amigos, gran ambiente en el vestuario, no hay problemas porque no los dan», dijo.

«Estamos muy contentos porque ganar una Champions no es fácil. El Madrid en esta competición tiene una historia de amor, de toda la vida, entre la ‘Champions’ y el Real Madrid que todo el mundo conoce. Se motiva más, crece, lucha y al final somos dignos merecedores de esta copa», añadió.

Además, recordó que la Copa de Europa es una competición con mucha tradición para el Real Madrid y dejó claro que no mantiene une pelea con Santiago Bernabéu por ver quién gana más títulos: «Esto no es una competición. Él la creó. El mérito es crearla, más que ganarla. Es una competición desde su origen, que la creó Bernabeú con L’Equipe. Está muy en la historia de nuestro club. Los jugadores se contagian y se crecen y hacen como hemos hecho este año o como hemos hecho hace dos años», señaló.

También habló sobre el alemán Toni Kroos, que jugó su último partido con la camiseta del Real Madrid: «Es lo que quería él, retirarse en lo más alto. Lo ha conseguido. Es un jugador que sin ningún tipo de duda es una de las leyendas del Real Madrid. Estamos muy contentos».

Y se refirió a la «mala suerte» que tuvo el Real Madrid al principio de temporada con las lesiones: «Tuvimos dos cruzados, el de Militao y el de Courtois. Y luego del de Alaba. Hemos tenido muchas lesiones. Pero Courtois, con gran esfuerzo, ha conseguido llegar al final. hacer buenos partidos y estamos muy contentos. No podemos decir nada más. Gracias al trabajo de todos ellos y al esfuerzo de los lesionados, hemos conseguido una Copa de Europa», comentó.

Sobre el ambiente del vestuario, manifestó que es inmejorable: «Lo que cuenta es el equipo, la atmósfera en la que viven, es una gran familia. Es uno de las cosas por las que ganamos copas de Europa. Esta gran familia hace que nadie sea protagonista y que no quieran perturbar este ambiente».

Por último, se refirió al posible fichaje del francés Kylian Mbappé: «Hoy es el día de felicitar a todos los jugadores que han conseguido conquistar la Copa de Europa y no hablar de otros jugadores que no están en otro equipo», concluyó. JS