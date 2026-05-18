Florentino Pérez: «Carvajal es una leyenda y símbolo del Real Madrid y su cantera»

Madrid.– Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tuvo palabras de cariño hacia el capitán del equipo, Dani Carvajal, quien abandonará el club a final de la presente temporada tras finalizar su contrato y al que calificó de «una leyenda y un símbolo del club y su cantera».

«Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club», compartió el club en su página web.

«Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa», añadió.

Un Carvajal que dirá adiós a su etapa como jugador del Real Madrid después de 13 temporadas en las que ha logrado 27 títulos y disputará 451 partidos, el último, este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic Club en el que se despedirá del conjunto blanco sobre el césped. EFE/ir