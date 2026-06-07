Deportes

Florentino confirma su victoria con el mejor resultado de la historia

Por: EFE

Madrid.- Florentino Pérez confirmó su victoria en las elecciones a la presidencia del Real sobre Enrique Riquelme, con el segundo mejor resultado de la historia, antes de la confirmación de los resultados oficiales de las mismas.

«Hoy es un gran día para el Real Madrid, hemos ganado en todas las mesas electorales y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia, el primero fue en 2004 es extraordinario. Hemos dado un ejemplo al mundo de transparencia, convivencia y democracia», dijo. EFE/ir

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