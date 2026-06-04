Florentino confirma a Dumfries y anuncia que hará una oferta a un jugador por 150 millones

Madrid- Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, afirmó este jueves en ‘Horizonte’ que el lateral derecho Denzel Dumfries jugará en el conjunto blanco si gana las elecciones a Enrique Riquelme y anunció que acometerá el fichaje más caro de la historia del club blanco, 150 millones de euros.

Dumfries se unirá al entrenador José Mourinho y a Ibrahima Konaté como los tres fichajes que acompañarán a Florentino Pérez si gana el próximo domingo las elecciones. Además, aseguró que el martes hará una oferta por un jugador que costará cerca de 150 millones de euros que no son Erling Haaland (Manchester City) ni Michael Olise (Bayern Múnich) y que no es de la Premier League

«Hemos hablado de Mourinho y Konaté, ahora voy a hablar de Dumfries. Pero vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la ‘Champions’ por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que pagaría el Real Madrid por un traspaso en toda su historia: 150 millones de euros» explicó. EFE (AD)