Flick, sobre las inscripciones: «No estoy demasiado contento, pero confío en el club»

San Joan Despí (España) – El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió este viernes que no está «demasiado contento» con el hecho de que el club todavía no haya podido inscribir a todos sus jugadores, pero aseguró que confía en que la entidad logre dar de alta a los futbolistas pendientes lo antes posible.

«No estoy demasiado contento con la situación, pero confío en el club. Tenemos que esperar hasta mañana. El año pasado estuvimos en una situación parecida. Nos centraremos en lo que tenemos», ha declarado el técnico alemán en la rueda de prensa previa al debut en LaLiga EA Sports (Primera División española), este sábado frente al Mallorca en Son Moix.

Los dos grandes fichajes estivales del Barcelona, el portero Joan García y el delantero Marcus Rashford, todavía no han sido inscritos de forma oficial en la competición, al igual que el portero Wojciech Szczesny y el defensa Gerard Martín.

Asimismo, Flick aseguró que el fichaje de Joan García fue «una decisión consensuada» y que el exguardameta del Espanyol es «el futuro del club». «Joan es un portero fantástico y ‘Tek’ (Szczesny) nos da experiencia y apoya a los demás compañeros. Estoy contento con la situación que tenemos con los dos porteros», añadió.

Preguntado por si Marc-André ter Stegen volverá a jugar con el Barça, el técnico respondió que «lo más importante es que se recupere» de su lesión de larga duración en las lumbares para que «pueda volver y jugar al nivel que ha demostrado muchas veces». «Es un fantástico portero, estamos a su lado», remarcó.

Por otra parte, Flick admitió que le sorprendió la petición de Íñigo Martínez para abandonar el club rumbo a Arabia Saudí, pero reconoció que entiende al jugador pese a no estar «contento» con su salida. «Fue uno de los líderes del equipo y le apreciamos mucho. Le deseo lo mejor en el futuro», expresó.

Con todo, el entrenador valoró que la plantilla tiene «todas las posiciones cubiertas» y no necesita incorporar a otro central, ya que ve a Gerard Martín, que el curso pasado ejerció de lateral, como una alternativa en el eje de la zaga.

Flick, que no quiso opinar sobre la opción de que el Barça juegue esta temporada un partido de LaLiga contra el Villarreal en Miami, subrayó que los jugadores llegan «preparados» al estreno del sábado contra el Mallorca y con la convicción de «mantener el nivel de la última temporada».

«Ganar tres títulos no fue el final, sino el inicio. Tenemos que progresar. Nos centramos en ganar todos los partidos. Estamos en el buen camino», comentó el técnico, que considera que el plantel tiene «calidad para ser mejor equipo» que el curso anterior.

Asimismo, Flick subrayó que el Barcelona será paciente con el regreso del centrocampista Marc Bernal: «No importa si son dos semanas más o menos. A su edad, necesita un año para recuperarse bien. Tenemos que prepararlo para el resto de su carrera».

Y sobre el extremo Lamine Yamal, dijo que «lo más importante no es cuántos goles marque», sino que el Barça «gane como equipo». «Lamine entrena muy bien, no sólo con la pelota, sino también en la presión. Trabaja y tiene mucho margen de mejora, y estoy seguro que lo explotará», concluyó. EFE