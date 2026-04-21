Flick: «Quiero renovar mi contrato, ese es mi plan»

Sant Joan Despí (España).– El alemán Hansi Flick admitió abiertamente que quiere renovar su contrato con el FC Barcelona: «Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera, pero no es el momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante».

En la víspera del encuentro ante el Celta, Flick dijo que le gustaría ser el entrenador de este equipo «cuando el estadio esté acabado» y eso implícitamente señalaba su idea de continuar al frente del equipo más allá de junio de 2027.

El técnico admitió que su «gran sueño» es ganar la Liga de Campeones con el Barcelona. «Hay dos cosas que me gustarían y una es esa: ganar la ‘Champions’. Creo que podemos, tenemos un equipo fantástico y tenemos que tomar las decisiones adecuadas en el mercado de fichajes», indicó.

«No hay que hacer tonterías y tomar las decisiones correctas. El equipo es joven y tenemos mucho potencial para mejorar, tenemos una buena estructura. Quiero ser el entrenador de este equipo cuando el estadio esté acabado», resumió.

Flick, en cambio, no dio muchas pistas sobre qué posiciones debe reforzar el Barça en el próximo mercado de verano -«tenemos algunas ideas claras, pero no es algo que se tenga que hablar ahora», subrayó-, aunque reconoció que necesita jugadores experimentados.

«El curso pasado tuvimos a Íñigo Martínez, que era un gran líder. Necesitamos a jugadores que sean capaces de liderar al equipo en el campo. No solo se trata de hablar sobre temas tácticos, necesitamos que los jugadores hablen en el terreno de juego también. En partidos de ‘Champions’, necesitamos perfiles que sean capaces de demostrar hacia dónde tenemos que ir», reflexionó.

En este sentido, al ser preguntado sobre qué le ha faltado a su equipo para conquistar la Liga de Campeones, el técnico germano ha mencionado que las bajas de Frenkie de Jong y Raphael Dias, ‘Raphinha’ diezmaron el rendimiento del equipo en las últimas semanas, si bien precisó que «no es una excusa» para explicar la eliminación manos del Atlético.

Con todo, Flick se mostró satisfecho con el buen papel desarrollado por su equipo en las dos temporadas que lleva al frente del banquillo azulgrana: «Cuando llegamos aquí, nadie esperaba que en estos momentos hubiéramos ganado cuatro títulos».

Y para el técnico, no sólo es una cuestión de resultados, sino también por «cómo» está jugando su equipo. «Cuando firmé por el Barça, el presidente me dio una carta y me decía que no solo es importante ganar, sino el estilo. Y creo que el cómo estamos jugando a fútbol está siendo un éxito», defendió.

Espera sumar Flick en las próximas semanas otro título en su palmarés, LaLiga EA Sports, que su equipo comanda con una distancia de nueve puntos sobre el Real Madrid a siete jornadas para que finalice el campeonato.

Pese a esta ventaja, avisó de que «no está hecho» e instó a sus pupilos a «darlo todo», como lo demostraron en los cuartos de final ante el Atlético de Madrid en la ‘Champions’, una eliminatoria con un final «doloroso», pero del que «todo el mundo está contento y orgulloso» por la imagen que dio el Barça, precisó.

El Celta será el primer escollo del Barcelona en su esprint final por revalidar LaLiga, un rival del que el preparador alemán no se fía. «Cada partido que jugamos contra ellos cuesta mucho. Tenemos que jugar a nuestro máximo nivel, pero no será fácil porque siempre hacen muy buen trabajo con jugadores que pueden controlar el partido y salir por las bandas», concluyó. EFE/ir